Polémica por la inflación: además de las tarifas, para el Gobierno los precios de internet, celulares y naftas también están atrasados

Un grupo de precios clave para la economía de los hogares arrastra todavía algún grado de «atraso» y el Gobierno cree que aún tienen terreno para avanzar por encima del promedio de la inflación. Son las tarifas de servicios públicos, abonos de internet y celulares y precios de combustibles, tres rubros que iban a tener un fuerte impacto en el IPC actualizado que fue cancelado.

El cálculo sobre qué grado de rezago tienen algunos precios fue hecho por el Banco Central en un informe reciente, y toma relevancia tras la decisión del Gobierno nacional de suspender el cambio de metodología para medir la inflación todos los meses.

En una presentación hecha por el vicepresidente de la entidad Vladimir Werning ante inversores en Londres, hace dos semanas, un gráfico comparó qué comportamiento tuvieron los precios de un grupo grande de bienes o servicios en los últimos años, siempre en términos «relativos», es decir, en comparación con otros.

El Central tomó como referencia el primer semestre de 2019, momento en el que consideró que los precios relativos estaban mejor calibrados, ya que durante los dos primeros tres del gobierno de Mauricio Macri habían tenido lugar aumentos de tarifas para «corregir» el atraso que llevaban acumulados hasta 2015.

De esa forma, se tomó como «indicado» el valor relativo que tenían las tarifas de luz, gas y agua en ese primer semestre de 2019. En comparación con ese momento el BCRA estimó que las tarifas están aún con un grado de rezago considerable, junto con el rubro Comunicaciones (que incluye internet y telefonía celular) y Combustibles.

Un informe de la consultora Epyca lo recordó en las últimas horas: «El Gobierno Nacional aún cree que los servicios públicos siguen teniendo los precios más atrasados de la economía argentina», publicó.

«Tomando como referencia el primer semestre de 2019, se ubican un 25% por debajo. Podemos añadir que las Comunicaciones están 20% atrasadas en sus precios», continuó la consultora, que dirige el economista Martín Kalos.

Del mismo gráfico del BCRA se desprende que los combustibles todavía estarían algo más de un 10% por debajo de su valor «indicado». Dicho de otra forma, las tarifas tendrían que aumentar 25% por encima del IPC, internet y celulares un 20% más que la inflación general, y la nafta, más de 10%.

Se trata de tres categorías de bienes y servicios que iban a tomar un peso mayor en la canasta actualizada que el Indec había preparado para medir la inflación. El martes iba a ser el debut público de ese trabajo técnico que comenzó hace nueve años, pero el Gobierno dio marcha atrás sobre la hora.

El rubro Vivienda, electricidad, gas y otros, que incluye boletas de servicios públicos, ganaba 5,1 puntos porcentuales e iba a representar el 14,5% de la canasta que refleja el consumo de las familias.

Transporte (vehículos, boletas y también naftas) hubiese pasado a representar el 14,3% del total. Su peso iba a ser 3,3 puntos más alto que el IPC vigente. Comunicaciones, en tanto, iba a pasar de 2,8% del total a 5,1%.

De esta forma, tres productos con precios «atrasados» y que requerían una recomposición mayor al resto iban a tener un efecto sobre el índice general de precios.

«En definitiva, lo que está en juego en estos cambios son 11 puntos porcentuales adicionales de impacto de los rubros cuyos precios siguen más ‘atrasados’. Para un Gobierno Nacional cuya principal bandera ante los ojos de su electorado es la desinflación y estabilización, no debe ser un dato menor», consideró Epyca.

Otro dato que deja traslucir el relevamiento del BCRA es, por el contrario, cuáles son los precios que avanzaron mucho más que el resto en los últimos años. O puesto en otros términos, los que se hicieron muy «caros» en comparación con los otros.

Uno de los casos más visibles es el de la ropa: al momento del cambio de Gobierno en diciembre de 2023 llegó a estar 30 puntos por encima del valor de referencia, en 2019. También aparecen en ese listado los vehículos 0 kilómetro, frutas y verduras, carnes y medicamentos.