Polémica por el destino del sable corvo de San Martín: el largo camino del ícono de la independencia argentina

En el testamento de San Martín, cuyo texto está disponible a través del Instituto Nacional Sanmartiniano, consta su decisión de legarle el objeto a Juan Manuel de Rosas:

«Tercero. El sable que me ha acompañado en toda la Guerra de la Independencia de la América del Sud, le será entregado al General de la República Argentina Don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción, que como Argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los Extranjeros que tratan de humillarla.»

La historia después de la historia: dónde fue a parar el sable de San Martín

Tras la muerte de Juan Manuel de Rosas, en Inglaterra, sus herederos accedieron al pedido del fundador y primer director del Museo Histórico Nacional, Adolfo Carranza, de que el sable fuese incorporado a la colección permanente.

El sable corvo de San Martín volvió a la Argentina el 5 de febrero de 1897 y se incorporó al museo ubicado en Parque Lezama, donde sufrió robos, reubicaciones, fue expuesto y estudiado, pero sobre todo se volvió un ícono de la historia de la Independencia.

En uno de los vaivenes de los sesentas se decidió que el objeto fuese trasladado a la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo, donde fue exhibido en un templete blindado que financió el entonces Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires.

Dónde está hoy el sable corvo de San Martín

Los granaderos custodiaron el sable del fundador de su Regimiento hasta que en 2015 la entonces presidenta Cristina Kirchner resolvió que fuese devuelto a su sitio original, el Museo Histórico Nacional, para ser expuesto en la misma sala que las armas de Juan Manuel de Rosas, Manuel Belgrano y Manuel Dorrego.

En el Decreto 81/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y del ministro de Defensa, el teniente general Carlos Alberto Presti, consta la decisión del Ejecutivo de trasladar el sable al Regimiento de Granaderos «con el fin de asegurar su adecuada guarda, conservación y custodia permanente».

Cuáles son los fundamentos para trasladar el sable