Polémica muestra de caricaturas en el Concejo Deliberante de Santa Rosa: advierten sobre imágenes antisemitas y con burlas hacia el Presidente

Una fuerte polémica envolvió en los últimos días a la ciudad de Santa Rosa por una muestra de caricaturas que llevó adelante el dibujante Sergio Ibaceta en el Concejo Deliberante de la capital de La Pampa, con imágenes que fueron observadas como antisemitas y carentes de respeto hacia la investidura del Presidente, y que promovieron un “fuerte repudio” por parte de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Se trata de una exposición denominada “Caricaturas del desastre. Años 2023-2025”, e inaugurada el pasado jueves, en la que Ibaceta, director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa durante la presidencia de Alberto Fernández, exhibió distintas obras con las que buscó reflejar la “mirada sensible y crítica que atraviesa toda su trayectoria”.

Lo que encendió la mecha fue que, dentro de ese repaso, incluyó dibujos en los que se “banaliza el Holocausto, faltándole el respeto e incitando al odio a la investidura presidencial y representación de Argentina e Israel”, según consideró la DAIA.

Por ese motivo, la institución rápidamente se pronunció en sus redes sociales. “Reafirmamos nuestro compromiso con una sociedad donde la libertad de expresión conviva con la responsabilidad ética y el respeto al otro. Frente al odio, la respuesta debe ser más educación y más conciencia”, se pudo leer en su cuenta de X.

Expresamos nuestro enérgico repudio a la muestra presentada en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, La Pampa, en la que se banaliza el Holocausto, faltándole el respeto e incitando al odio a la investidura presidencial y representación de Argentina e Israel.

Las imágenes en cuestión repiten un patrón crítico hacia Javier Milei y distintos elementos importantes de su gestión como Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. También manifiestan una especie de sumisión ante Estados Unidos y complicidad con el Gobierno de Israel.

Ibaceta, ilustrador y militante, según lo definió el Concejo Deliberante santarroceño en una publicación de Instagram, mostró también caricaturas de Milei junto al presidente estadounidense, Donald Trump, y al magnate sudafricano Elon Musk, haciendo el saludo nazi.

«Hay claras expresiones antisemitas», dijo una concejal del PRO

La concejal de Santa Rosa por el PRO, Fernanda Oddi, intentó evitar que se inaugurara la muestra con el objetivo de “salvaguardar la integridad de las instituciones».

“Hay claras expresiones antisemitas, se burla del judaísmo y ridiculiza al presidente y ministros de la nación. Esto deja mal parado al municipio, al Concejo Deliberante y a los santarroseños en su totalidad”, enumeró.

La DAIA consideró que las caricaturas banalizan el Holocausto y le faltan el respeto a la investidura presidencial.

Si bien logró suspender la exposición, la medida fue temporal, porque igualmente se lanzó en la Galería Alfredo Olivo con la aprobación de la presidenta del Concejo Deliberante, Romina Montes de Oca. Esa jugada le valió a Oddi acusaciones de “censura” en su contra.

“El Estado no puede avalar ninguna expresión artística que incite a la violencia y al odio. El artista puede mostrar sus caricaturas en donde él quiera, pero no puede pedirle al municipio, que se financia con dinero de todos los santarroseños, que muestren estas expresiones políticas disfrazadas de arte. El Concejo Deliberante no es una Unidad Básica ni una sede partidaria», argumentó Oddi.

La edil denunciante remarcó, en paralelo, que «el Estado es de todos, y como tal debe respetar la pluralidad de ideas que conviven en la sociedad”.

“El municipio no puede sostener, apoyar o promover una muestra de arte donde se ataca la investidura presidencial, y mucho menos se pueden avalar caricaturas antisemitas”, cuestionó.

Y completó: “Nos han acusado por pedir que se baje la muestra, pero nuestra única intención es cuidar las instituciones, no dejar que se usen para transmitir mensajes de odio, y evitar que el municipio sea denunciado».

La defensa del dibujante: “Las ilustraciones no son antisemitas”

Ibaceta defendió sus obras de los cuestionamientos y destacó que las ilustraciones “no son antisemitas”. “Hay un par de ellas que lo que está haciendo es visibilizar, por ejemplo, a (Benjamín) Netanyahu, que es un criminal de guerra”, mencionó.

«También hay otras ilustraciones que reivindican la resistencia palestina en medio del horror, de la muerte, una madre llevando en brazos a un niño fallecido y la resistencia palestina en medio de una Gaza destruida”, justificó en declaraciones reproducidas por Plan B Noticias.

Allí dijo, además que “esto está lejos del antisemitismo”. “Sí es una denuncia a la ideología sionista, que está en algunas caricaturas, pero básicamente la protagonista (de la exposición) es la política nacional, con su política de ajuste, de desfinanciamiento a las estructuras del Estado, a la cultura”, aseguró, en una crítica al descubierto hacia el gobierno libertario.

El caricaturista Sergio Ibaceta, en el centro de la escena por su polémica muestra de caricaturas en el Concejo Deliberante de Santa Rosa.

Por su lado, Romina Montes de Oca, quien también es viceintendenta de Santa Rosa, dijo ante medios locales que “la obra de Sergio no relata solamente la realidad, sino que te interpela a la reflexión”.

“Qué fuerte que un arte impacte más que la realidad misma. Qué fuerte que no te impacte una persona durmiendo en la calle, pero que sí impacte cuando se lo ve en una obra”, ironizó.