Polémica en Roland Garros: sancionn al paraguayo Daniel Vallejo por un comentario sexista contra una jueza

La dirección de Roland Garros anunció este viernes que sancionará al tenista paraguayo Daniel Vallejo por sus comentarios sobre la árbitra que dirigió su partido contra el francés Moïse Kouame. Vallejo afirmó que ese encuentro debió ser arbitrado por un hombre y no por una mujer, a quien acusó de no haber sabido controlar al público presente.

«La dirección del torneo impondrá una sanción significativa, que incluirá una multa, a Vallejo», informó el certamen en un comunicado oficial.

En la conferencia de prensa posterior al partido, que Vallejo perdió en el super tie-break tras cuatro horas y media de juego, el jugador expresó su queja porque, a su juicio, la jueza no pudo controlar el entusiasmo del público, que apoyó con vehemencia al francés, influyendo en el desarrollo del encuentro.

Sin embargo, en una entrevista concedida posteriormente al medio digital Clay, Vallejo fue más explícito: «Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación… Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre; es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público».

Tras la difusión de estas declaraciones, Vallejo aclaró en sus redes sociales que sus comentarios no estaban dirigidos a las mujeres en general, sino exclusivamente a la árbitra brasileña Ana Carballo, quien ofició en su partido.

El torneo calificó las palabras del tenista como «inaceptables» y subrayó que «el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad para dirigir al más alto nivel».

Asimismo, Roland Garros enfatizó que «el resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, nunca puede justificar ni excusar este tipo de expresiones» y condenó «firmemente todas las declaraciones sexistas, sin importar su origen», al tiempo que manifestó su respaldo a la jueza y a todo el equipo arbitral del torneo.

Con información de agencias.