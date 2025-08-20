Polémica en la Legislatura: fracasó el proyecto para convertir en ley la cláusula gatillo

20 de agosto de 2025 Lectores: 45

La sesión ordinaria de este miércoles en la Legislatura del Chaco terminó en medio de fuertes discusiones luego de que el proyecto para convertir en ley la cláusula gatillo fuera enviado a archivo. La definición se dio con el voto del oficialismo y el apoyo de la diputada Inocencia Charole, del bloque Corriente de Expresión Renovadora (CER).

La decisión generó malestar en el sector docente, que aguardaba la aprobación de la medida. Desde el bloque justicialista, el legislador Nicolás Slimel anticipó que recurrirán a la justicia al considerar que la votación se realizó con una maniobra ilegal.

Tras la polémica, los diputados de Juntos por el Cambio y del CER abandonaron el recinto, lo que dejó sin quórum a la sesión y profundizó la tensión política en la Cámara.