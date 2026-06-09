Polémica con la Selección Argentina en el Mundial: expulsaron a un periodista de TN de la conferencia de prensa de Scaloni

Una situación inesperada se produjo antes del amistoso entre la Selección Argentina e Islandia, cuando TN denunció que uno de sus periodistas acreditados fue expulsado de la conferencia de prensa que brindó Lionel Scaloni el lunes en Alabama, previa al último ensayo del equipo nacional antes del debut en el Mundial 2026.

Según informó el canal, Nicolás Singer, enviado especial de TN a Estados Unidos, había recibido la acreditación correspondiente para asistir a la rueda de prensa. Sin embargo, minutos antes del inicio del evento, miembros del personal de seguridad lo hicieron abandonar el lugar.

“Fue una situación bastante anormal e inesperada para este equipo periodístico”, declaró Singer durante un descargo emitido en Telenoche.

El periodista relató que ingresó normalmente al estadio donde se realizaría la conferencia. “Llegamos al sector de Ticket Assistance, donde se obtiene la acreditación. Después de un rato nos la entregaron y entramos al estadio donde se había pautado la conferencia de prensa del técnico de la Selección”, explicó.

Una vez en la sala, el equipo de TN recibió el pedido sorpresivo del personal de seguridad: “Nos acomodamos con los demás medios hasta que se me acercó personal del lugar y me dijo: ‘Te pido mil disculpas, pero te vas a tener que retirar’”, narró Singer.

Al intentar conocer el motivo de la decisión, no obtuvo una explicación clara. “Le pregunté por qué y me respondió: ‘No me comprometas, me dijeron que te tenés que retirar’”, afirmó. También contó que “se acercó un señor que trabaja en seguridad, muy corpulento y rústico, hablando en inglés, haciendo gestos con la mano para que me fuera, y me tuve que ir”.

La conferencia de prensa de Scaloni continuó con normalidad. Allí, el entrenador confirmó que Lionel Messi sumará minutos y dejó indicios sobre el reemplazo de Leonardo Balerdi en la lista, adelantando que el cuerpo técnico evalúa “jugadores de otras posiciones para cubrirlo”.