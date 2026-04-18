Polémica con el hermano de un diputado libertario que se hizo viral por regalar medicamentos

La polémica que se ha generado en las últimas horas en Banda del Río Salí, en las afueras de San Miguel de Tucumán, combina aspectos tanto llamativos como preocupantes. El concejal Darío Huesen se volvió viral tras compartir en redes sociales imágenes en las que aparece entregando medicamentos a vecinos. Esta campaña en redes provocó cuestionamientos y puso en discusión su vínculo directo con su hermano Gerardo Huesen, diputado nacional oficialista, con quien además se le atribuye haber impulsado la designación de familiares en cargos dentro de la Cámara de Diputados y el PAMI.

Darío Víctor Huesen, concejal de Banda del Río Salí, localidad ubicada a pocos kilómetros al sudeste de la capital tucumana, parece haber adoptado el papel de cercanía que se espera de un edil hacia sus vecinos. Sin embargo, según comentaristas locales, su problema radica en la falta de límites para destacar su gestión. Sus publicaciones con habitantes de la zona rápidamente se viralizaron en Tucumán.

En una de sus publicaciones recientes, Huesen escribió: “Hoy acompañé a un vecino y pude hacer entrega de una ayuda, compartiendo un momento de cercanía y confianza. Estos encuentros nos recuerdan la importancia de estar presentes y seguir construyendo juntos desde el compromiso. Gracias por visitarme y por la confianza de siempre”. La foto que adjuntó muestra al concejal junto a un hombre que sostiene una caja de aspirinas que ambos exhiben al frente.

Otra publicación, con fecha similar, continúa en la misma línea: “Recibí en la sede a vecinas con quienes pudimos acompañar y colaborar mediante la entrega de medicamentos y útiles. Quiero agradecerles de corazón por la confianza, por acercarse y permitirme estar presente en cada situación”. En la imagen Huesen abraza a una mujer que desvía la mirada mientras sostiene cuatro cajas de medicamentos de la marca Roemmers.

En otra foto del mismo post, el concejal entrega una mochila negra a una joven con quien sonríe levemente. “Seguimos trabajando con compromiso, cerca de nuestra gente, dando respuestas y acompañando cada necesidad”, agregó. En una publicación posterior, señaló: “Hoy, terminando la jornada, recibí y escuché a una vecina que se acercó a la sede, y pudimos hacer entrega de un medicamento. Seguimos estando presentes, acompañando y dando respuestas con compromiso y cercanía a cada vecino”. En la imagen, junto a una mujer que sostiene modestamente una caja blanca, aparece también María Guevara, concejala y pareja de Huesen.

Las críticas hacia Darío Huesen trascienden su campaña en redes sociales. Su hermano Gerardo, diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, también está bajo cuestionamiento. En la provincia se sospecha que Gerardo Huesen habría influido en la designación de su esposa, Ana Cristina Boloña, como agente de planta temporaria en el bloque libertario de la Cámara de Diputados.

Además, desde Banda del Río Salí señalan a una sobrina de ambos hermanos, Rita Liseth Huesen, quien fue nombrada en la delegación local del PAMI. En ese mismo contexto, se recuerda que en las elecciones provinciales de 2023, Darío Huesen fue candidato a vicegobernador y también encabezó la lista como legislador provincial, mientras que su esposa Boloña era candidata a intendenta y concejala, y la sobrina formaba parte de la boleta electoral.

En contraste con estas acciones familiares, el diputado Gerardo Huesen publicó en sus redes sociales a fines de enero: “Tucumán como siempre haciendo lo que no se debe hacer. Mientras miles de tucumanos no llegan a fin de mes, tenemos una de las Legislaturas más caras del país, sostenida por privilegios, asesores de sobra y cargos para amigos”. Allí también llamó a impulsar “reformas de fondo para cortar una red de privilegios”.