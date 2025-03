Pocos lo saben: la tecla que hay que presionar si tu celular se cae al agua

Conocé el paso a paso que se debe seguir para evitar que tu dispositivo deje de funcionar para siempre.

Conocé qué se debe hacer si tu celular se car al agua.

Uno de nuestros temores más comunes es que el celular se nos caiga al agua. Además del alto costo que puede implicar repararlo o reemplazarlo, también existe el riesgo de perder fotos, videos y archivos valiosos.

Sin embargo, hay una acción clave que muchos desconocen y que podría marcar la diferencia entre salvar o perder el teléfono. Se trata de presionar una tecla específica que permite desactivar los circuitos y reducir así el riesgo de que el agua cause daños internos irreversibles.

Si tu celular se cae al agua, tenés que apretar una tecla que lo puede salvar.

La tecla que evita daños mayores en tu celular

La tecla que se debe presionar si tu celular se cae al agua es la de “Encendido/Apagado”, ya que lo recomendable es apagar de inmediato el teléfono. De esta manera, evitás que se produzcan cortocircuitos internos que podrían dañar los componentes electrónicos.

El botón de «Encendido/Apagado» puede salvar a tu teléfono si se cae al agua.

Cómo salvar mi celular si se me cayó al agua

Además de apagarlo rápidamente, se recomiendan una serie de pasos que podrían hacer que funcione correctamente en tan solo un día:

.Secalo rápidamente con un papel absorbente.

.Si es posible, retirá la batería, la tarjeta SIM y la memoria.

.Colocalo en un ambiente seco, preferentemente cerca de una corriente de aire.

.Esperá 24 horas para encenderlo otra vez.

Si la caída fue en agua salada, lo ideal es llevarlo a un servicio técnico para una limpieza interna.

Qué no se debe hacer si mi celular se cayó al agua

.No lo pongas a cargar, ya que hay humedad en los puertos y podría generar un cortocircuito.

.No lo sacudas, porque se esparce aún más el agua en el interior.

.No uses secador de pelo, porque el calor puede dañar los circuitos y empujar el agua a otros sectores.

.No meterlo en arroz, ya que es poco efectivo y podría dejar residuos en el teléfono.