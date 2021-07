PLAYLIST: Mirá el tracklist de las canciones que tocamos en la radio durante el mes de junio

Todos los meses Radio Info San Pedro publica el tracklist de canciones que sonaron durante el mes. La lista es cedida por el servicio de música para radiodifusión de Dj radio que actualmente tiene contratado la emisora.

Baladas 202

Amy Macdonald – What’s Up.mp3

Ashe – Me Without You.mp3

Big Red Machine, Taylor Swift – Renegade.mp3

Calum Scott – Biblical.mp3

Coldplay – Higher Power [acoustic version].mp3

Doja Cat – Ain’t Shit.mp3

Don Toliver, Lil Durk, Latto – Fast Lane.mp3

Duncan Laurence – Sad Old Me.mp3

French Montana – Fwmgab.mp3

Gary Kemp – Too Much.mp3

Inhaler – Totally.mp3

Jada Facer – Hey Love.mp3

James Arthur – September.mp3

John Mayer – Last Train Home.mp3

Leon Bridges – Why Don’t You Touch Me.mp3

Madison Beer – Reckless.mp3

Maisie Peters – Psycho.mp3

MARINA – Pandora’s Box.mp3

Mila Barcala – Till the Sun Goes Down.mp3

Mimi Webb – Dumb Love.mp3

Natasha Bedingfield – Lighthearted.mp3

Nil Moliner – Som Ocells.mp3

Now United – NU Party.mp3

Olivia Holt – Do You Miss Me.mp3

Olivia Rodrigo – traitor.mp3

Rag’n’Bone Man – Alone.mp3

Royal Blood – Oblivion.mp3

Sofia Carson – He Loves Me, But.mp3

Surfaces – So Far Away.mp3

The Beach Boys – Big Sur.mp3

Will Young – Elizabeth Taylor.mp3

Classic Inter 267

10cc – Dreadlock Holiday.mp3

38 Special – Back Where You Belong.mp3

A-Ha – Early Morning.mp3

Alpert Herb – Diamond.mp3

Amy Grant – Baby Baby.mp3

Billy Squire – Rock Me Tonight.mp3

Blondie – Sunday Girl.mp3

Brad Paisley – Celebrity.mp3

Bruce Willis – Save The Last Dance For Me.mp3

David Gates – Never Let Her Go.mp3

Dire Straits – Heavy fuel.mp3

Dolly Parton – Jolene.mp3

Don Mclean – American Pie.mp3

Donald Fagen – The Nightfly.mp3

Europe – The final countdown.mp3

Flash & The Pan – Walking In The Rain.mp3

Gilbert O’Sullivan – Matrimony.mp3

Hooters – Where Do The Children Go.mp3

Jane’s Addiction – Been Caught Stealing.mp3

Jermaine Jackson & Whitney Houston – If You Say My Eyes Are Beautiful.mp3

Julian Lennon – Stick Around.mp3

Leonard Cohen – Dance Me To The End Of Love.mp3

Liverpool Express – So What.mp3

Martha Davis – Tell It To The Moon.mp3

Michael Jackson – Black Or White.mp3

Michael Penn – No Myth.mp3

Mick Jagger – Just Another Night.mp3

Mickey Gilley – Stand By Me.mp3

Olivia Newton John – Hopelessly Devoted To You.mp3

Paul McCartney & Wings – Band On The Run.mp3

Paul Williams – We’ve Only Just Begun.mp3

Ray Parker Jr. – The Other Woman.mp3

Roberto Carlos – Camionero.mp3

Rod Stewart – Young Turks.mp3

The Kinks – Lost and Found.mp3

When In Rome – Everything.mp3

Classic Latinos 267

Alberto Cortez – Castillos En El Aire.mp3

Alejandro Lerner – La Balanza Del Bien Y Del Mal.mp3

Alejandro Lerner – Nena Neurotica.mp3

Amistades Peligrosas – Casi Nunca Bailas.mp3

Ana Gabriel – Simplemente Amigos.mp3

Camilo Sesto – Amor.mp3

Caridad Canelon – Atrevete.mp3

Cesar Banana Pueyrredon – Cuando Amas A Alguien.mp3

Charly Garcia – Fanky.mp3

David Lebon – Nos veremos otra vez.mp3

Fabulosos Cadillacs – Vasos Vacios.mp3

Ignacio Copani – Cuantas minas que tengo.mp3

Litto Nebbia – Viento dile a la lluvia.mp3

Los Abejorros – Calle abajo.mp3

Los Autenticos Decadentes – Pochi peluca.mp3

Los Enanitos Verdes – La nena del 17.mp3

Los Rodriguez – Para no olvidar.mp3

Luis Alberto Spinetta – Plegaria para un Niño Dormido [en vivo].mp3

Luis Miguel – Entrégate.mp3

Marcelo Torres – Toda la noche.mp3

Matt Monro – Si Tú Te Vas.mp3

Miguel Abuelo – La Balsa.mp3

Miguel Bosé – Este mundo va.mp3

Miguel Mateos – Solo Una Noche [en vivo].mp3

Mijares – Un Centavo De Amor.mp3

Nicola Di Bari – Permite Señora.mp3

Nino Bravo – Noelia.mp3

Raphael -Yo soy aquel.mp3

Rata Blanca – Aún Estás en Mis Sueños.mp3

Serú Girán – En La Vereda Del Sol.mp3

Soda Stereo – Prófugos.mp3

Sueter – Elefantes En El Techo.mp3

Valeria Lynch – Mentira.mp3

Victor Heredia – Aquellos Soldaditos De Plomo.mp3

Virus – Hay Que Salir del Agujero Interior [live].mp3

Dance 262

50 Cent – Just A Lil Bit [Rogerson Remix].mp3

Aaliyah – Rock The Boat [D’Maduro & Shaun Johannes Remix].mp3

Abel Ramos, Albert Neve, Nalaya – Dreaming [Pako Ramirez Remix].mp3

Adam Trigger ft. FAAB – So Sick [John Lock Remix].mp3

Adam Trigger ft. FAAB – So Sick [MAIKKO Remix].mp3

Adrian Mart – Horse Man.mp3

AJR – Way Less Sad [Cash Cash Remix].mp3

AJR – Way Less Sad [Jay Mac RMX].mp3

Alan Walker feat Hans Zimmer – Time [Alan Walker Remix – Extended Version].mp3

Allegra – Used To Miss You [R3hab Remix].mp3

Ariana Grande – 7 Rings [Soulely Remix].mp3

Ariana Grande – pov [DJ Mike D Remix].mp3

Ashanti – Only U [HUNDRD PCT Remix].mp3

Bananarama – Venus [PATCH SAFARI Remix].mp3

Ben Rainey & Seamus D ft. Jenny Voss – Like That.mp3

Billie Eilish – everything i wanted [Netto Remix].mp3

Billie Eilish – Your Power [Kue Remix].mp3

Blackstreet – No Diggity [MERAKI Remix].mp3

Block & Crown – Comin’ Out [NUDisco Mix].mp3

Brenda K. Starr – I Miss You [Slim Tim Remix].mp3

Cardi B Ft Megan Thee Stallion – Wap [Ranny Extended Remix].mp3

Childish Gambino – Heartbeat [Ask Me Anything Remix].mp3

City Girls – Twerkulator [DJ Arman Aveiru Sexy Bitch].mp3

Coldplay – Higher Power [dEVOLVE Remix].mp3

David Guetta & Morten Ft John Martin – Impossible.mp3

dEVOLVE – Run This Town.mp3

Diplo – One By One [Angelos Remix].mp3

Diplo – One By One [Elderbrook Chill Mix].mp3

Don Diablo ft. Ty Dolla $ign – Too Much to Ask.mp3

Drove & Justin Caruso – Intoxicated.mp3

Dua Lipa – Don’t Start Now – Dave Nunes Remix.mp3

Dua Lipa – Love Again [Dj Dark & Mentol Remix].mp3

Dynoro – Monsters.mp3

El Alfa, CJ & Chael Produciendo – La Mamá De La Mamá [Gordo & Redtape Remix].mp3

Ellie Goulding & blackbear – Worry About Me [Krystal Klear Remix].mp3

Estelle – Freak [Hypelezz & Daniel Hein Remix].mp3

Fedde Le Grand & Ida Corr – Let Me Think About It [FAI-OZ Remix].mp3

Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem (1).mp3

Galantis, David Guetta & Little Mix – Heartbreak Anthem.mp3

Grover Washington, Jr. ft. Bill Withers – Just The Two Of Us [LON Remix].mp3

Ice Cube – You Know How We Do It [James Poole Remix].mp3

Jinny – Keep Warm [DiscNoTheque Rework].mp3

Josh Charm & FERGO – U Got Me.mp3

Justin Bieber – Holy [Bust-R & Sharif D Remix].mp3

Kelly Clarkson – I Dare You [Eden Prince Remix].mp3

Kendrick Lamar – DNA [lovesome & local jam Remix].mp3

keshi – beside you [Kue Remix].mp3

Kygo feat Zara Larsson & Tyga – Like It Is [Alphalove Extended Mix].mp3

Lady Gaga feat BloodPop® & Burns – Stupid Love [Vitaclub Warehouse Mix].mp3

Laidback Luke & Raphi – If There Is Love.mp3

Lamorn – Physical Layer.mp3

Lecrae & Andy Mineo – Coming In Hot [Chachi Remix].mp3

Lohrasp Kansara & Ron Carroll – Get Down.mp3

M-22 ft Rhea Melvin – Gravity [Illyus & Barrientos Remix].mp3

Major Lazer feat Marcus Mumford – Lay Your Head On Me [Joel Corry Remix].mp3

Mark Sixma feat Anvy – Meet Again [Kosling Remix].mp3

Markhese – Always You [Extended Mix].mp3

Maroon 5 ft. Nipsey Hussle & YG – Memories [Remix].mp3

Marshall Jefferson – Family [Extended Mix].mp3

Marshmellow, Eptic & Juicy J – Hitta [SABER Remix].mp3

Martin Solveig & Dragonette – Hello [Hypelezz Cook It Up].mp3

Migos – Straightenin [Mr. ColliPark Remix].mp3

Missy Elliott – Get Ur Freak On [Austin Millz Remix].mp3

Nelly Furtado ft. Timbaland – Promiscuous [JШRD & Watzgood Remix].mp3

No Hopes – In My Arms [Extended Mix].mp3

Olivia Rodrigo – good 4 u [Beave Remix].mp3

OOTORO – Breaking Away.mp3

Pet Shop Boys – I Don’t Wanna [David Jackson Remix One].mp3

R Theme – Ibiza [Extended Mix].mp3

Ray Isaac – I Don’t Give A Damn [Freejak Remix].mp3

Salt-N-Pepa – Push It [Giovi MMXXI Remix].mp3

Sam Smith & Demi Lovato – I’m Ready [Stephen Jusko Remix].mp3

Sarah Brightman & Hot Gossip – I Lost My Heart To A Starship Trooper [JNR Remix].mp3

Sean Finn – Disco Revenge 2021 [Extended Mix].mp3

Sean Finn, Nile Rodgers, Hype Active – Le Freak [Sean Finn & DJ Blackstone Extended Mix].mp3

Shift k3y & Tinashe – Love Line [HUGEL Remix].mp3

Shouse – Love Tonight [with David Guetta].mp3

Showtek feat Theresa Rex – What Is Love.mp3

Sonny Fodera & Just Kiddin – Closer [Sonny Fodera Remix].mp3

Star.One – Won’t Hold Back [Guz Remix].mp3

Surf Mesa – Lose My Mind.mp3

The Pussycat Dolls – When I Grow Up [JNR Teach Me].mp3

Thomas Gold – Pump Up The Jam [Original Mix].mp3

Tom Petty – Free Falling [Orville Kline & Alex Kislov Remix].mp3

Victor Cardenas – Colombia [Jazzbeats & Talal Mezher Remix].mp3

Dj radio 2116 A (junio)

Adexe & Nau – Fruto Prohibido.mp3

Adriana Torrón – Soltera.mp3

Ana Torroja – Paraíso.mp3

Andrés Cepeda & Ximena Sariñana – Lo Que Se Va.mp3

Antonio Orozco – Que Me Busquen Por Dentro.mp3

Armin van Buuren – Battlefield.mp3

Ava Max – EveryTime I Cry.mp3

Bad Bunny, Rosalía – Tagliatelle Santería.mp3

Becky G, El Alfa – Fulanito.mp3

Billie Eilish – Lost Cause.mp3

Blessd, Sael – De Buena.mp3

Bob Sinclar Feat. Molly Hammar – We Could Be Dancing.mp3

Braian Leiva – Vacation (Every Single Day ‘Cause I Love My Occupation).mp3

Cabra – Lingote.mp3

Calvin Harris, feat. Tom Grennan – By Your Side.mp3

Camilo, Gusttavo Lima – Bebê.mp3

Celeste – Tonight Tonight.mp3

Chet Faker – Feel Good.mp3

Christian Nodal, Belinda – Si Nos Dejan.mp3

Claudia Brant, Nahuel Penissi – Hojas del Viento.mp3

Connie Isla, Axel Fiks – Obra De Arte.mp3

Cuban Deejays, Juan Magán – Fiesta Forever.mp3

Damiani – Deja Vu.mp3

Daniel Parranda & Manuva – Caliente.mp3

DePedro, Leiva – Noche Oscura.mp3

Don Omar, Nicky Jam – Muevelo.mp3

Dua Lipa – Love Again.mp3

Harry Nach – LA PARA.mp3

Imagine Dragons – Follow You (Summer ’21 Version).mp3

India Martinez – Dejamos De Respirarnos.mp3

J Balvin, María Becerra – Que Más Pués.mp3

j mena – Ya No Te Extraño.mp3

Jessie Ware – Hot N Heavy.mp3

Jonas Blue & León – Hear Me Say.mp3

Juan Magan, Florin Salam, Costi, Betty Blue, Ruby – Bossy.mp3

Julieta Díaz y Diego Presa – Beso.mp3

Justin Bieber, Ludacris, Usher, Snoop Dogg – Peaches [remix].mp3

La Perra Que Los Parió – Game Over.mp3

Laura Mvula – Got Me.mp3

Lenny de la Rosa, Tito El Bambino – Si Nos Pasamos De Tragos.mp3

Luis Fonsi, Mike Towers – Bésame.mp3

Malú – Secreto a Voces.mp3

Mama Gaia – Campo fertil.mp3

Manic Street Preachers – Orwellian.mp3

Manuel – En Busca.mp3

Marshmello, Nitti Gritti, Megan Thee Stallion – Bad Bitches.mp3

Master Kg, David Guetta, Akon – Shine Your Light.mp3

Mike Bahía – La Rutina.mp3

MØ – Live To Survive.mp3

Morat, Danna Paola – Idiota.mp3

Natalia Lafourcade ft. Los Cojolites – Nada Es Verdad.mp3

Nicky Jam, J Balvin, Maluma, Ozuna – X [remix].mp3

Nicole Favre – Papacito.mp3

Noriel, Manuel Turizo – Mala Influencia.mp3

OMI – Make It Now.mp3

Paula Cendejas, Piso 21 – Diferente.mp3

Pet Shop Boys – Angelic Thug.mp3

Pilar Pascual – Guardaré.mp3

Princesa Alba – acelero.mp3

Sweet California – Whisper.mp3

Tesher, Jason Derulo – Jalebi Baby.mp3

Tiago Pzk – Hazmelo.mp3

Tokio Hotel, VIZE – Behind Blue Eyes.mp3

Ty Dolla $ign, Jack Harlow & 24kgoldn – I Won.mp3

Vozenoff – Mil Flores.mp3

Wisin, Jhay Cortez, Anuel AA, Myke Towers, Los Legendarios – Fiel [remix].mp3

Zairandy – Vete.mp3

Dj radio 2117 B (junio)

2Love – Carlota [live session].mp3

AC-DC – Witch’s Spell.mp3

Akon, Musicologo The Libro, Melymel – Manejando.mp3

Alan Walker, Imanbek – Sweet Dreams.mp3

Alok – Body On My Mind.mp3

Alok, Glimmer Of Bloom – My Head (Can’t Get You Out).mp3

Ana Guerra – Seis.mp3

Ana Mena, Rocco Hunt – Un beso de improviso.mp3

Anitta, Dababy – Girl From Rio [Troyboi Remix].mp3

Anuel AA y Tainy – Button.mp3

Bandido – Amor Del Ghetto.mp3

Becky Hill, David Guetta – Remember.mp3

BTS – Butter [Cooler Remix].mp3

BTS – Butter [Sweeter Remix].mp3

Carla Morrison – Obra De Arte.mp3

Carlos Rivera con Gloria Estefan – Puedes Llegar.mp3

Carolina Donati, Jazmín Esquivel – Culpable.mp3

Cazzu Ft. Justin Quiles – Dime Dónde.mp3

Ceaese, Polimá Westcoast – Viene y Va.mp3

Conociendo Rusia – El Enemigo.mp3

David Cava, Juan Magan, Salcedo Leyry – Aunque No Quiera [remix].mp3

Despistaos, La Oreja De Van Gogh – Vulnerables.mp3

Diana Ross – Thank You.mp3

Dylan Fuentes, Danny Ocean, Daramola – Báilame En Los Besos.mp3

Efrain Colombo – Lo Que Soy.mp3

Garbage – The Creeps.mp3

Gian Marco – Mandarina.mp3

Guapdad 4000, !llmind & Rick Ross – How Many [remix].mp3

Inna – Maza.mp3

Ismael Serrano y Ede – Callate y Baila.mp3

J Balvin ft. Jay Wheeler – OTRO FILI.mp3

Jessie J – I Want Love.mp3

Jessy Castillo – Agarrando Vuelo.mp3

Juan Magan – Somos Nada.mp3

Karen Méndez, Fase – La Parte Buena.mp3

Kylie Minogue – Marry The Night.mp3

La Franela – Veneno.mp3

Lerica, Beret, Lalo Ebratt – Hamaca.mp3

Leslie Grace, Anthony Ramos, Marc Anthony – Home All Summer.mp3

Lit Killah – California.mp3

Lola Indigo, Khea – Culo.mp3

Lunay, Anitta – Todo o Nada.mp3

Måneskin – I Wanna Be Your Slave.mp3

Manuel Medrano – Nenita.mp3

Maria Becerra, Tiago Pzk – Cazame.mp3

Marina – Venus Fly Trap.mp3

Marisa Monte – Calma.mp3

Maroon 5 – Lost.mp3

Maroon 5, Anuel AA, Tainy – Button.mp3

Marshmello – Shockwave.mp3

Martin Garrix, Bono & The Edge, Bono, The Edge – We Are The People [Martin Garrix Remix].mp3

Mau y Ricky, Sebastian Yatra, Mora – 3 de La Mañana.mp3

Mercedes Sosa con Gustavo Cerati – Zona de Promesas.mp3

Milky Chance – Colorado.mp3

Nio García, Flow La Movie – Dividimos.mp3

Pil del Villar – French Exit.mp3

Ricky Martin, Paloma Mami – Que Rico Fuera.mp3

Rondamon+Juanse – Suelto.mp3

Saint Jhn feat SZA – Just For Me [Space Jam A New Legacy].mp3

SE VA EL CAMELLO – De Otro Amanecer.mp3

Seba Tc, L-Gante – Cae la Noche.mp3

Shouse – Love Tonight [David Guetta Remix].mp3

SINBIKINI – Dame la Vida.mp3

Steve Aoki, Gattuso, Aukoustics, Mkla – Losing My Religion.mp3

Tate McRae, Khalid – working.mp3

The Killers, Bruce Springsteen – Dustland.mp3

Tones and I – Cloudy Day.mp3

Wolf Alice – Lipstick On The Glass.mp3

Yami Safdie – Fc.mp3

Dj radio 2118 C (junio)

Adrian Bello, Esteman – Una Noche Más.mp3

Alvaro Soler, Cali Y El Dandee – Mañana.mp3

Amenazzy, Farruko, Myke Towers, – Rapido.mp3

Ana Torroja, Alaska – Hora y Cuarto.mp3

Andy & Lucas – Sin Ella.mp3

Anitta – Furiosa.mp3

Antonio José – Te Han Visto Llorar.mp3

Ariana Grande – pov.mp3

Boza – En La Luna.mp3

DaBaby – Red Light Green Light.mp3

Dani Ribba – Solo Una Vez.mp3

Danna Paola – MÍA.mp3

David Bisbal, Luis Fonsi – Dos Veces.mp3

David Guetta, MistaJam, John Newman – If You Really Love Me (How Will I Know).mp3

Diplo, Damian Lazarus, Jungle – Don’t Be Afraid.mp3

Doja Cat, The Weeknd – You Right.mp3

Ed Sheeran – Bad Habits.mp3

Efecto Pasillo, La Pegatina – Ahípamí.mp3

Enrique Iglesias, Farruko – ME PASE.mp3

Farruko – Pepas.mp3

Fresquito, Mango, Aitana – Mándame Un Audio [remix].mp3

Gang of Youths – the angel of 8th ave.mp3

Hombres G, Carlos Rivera – Se Me Sale El Corazón.mp3

Ivan Noble – Caronte.mp3

J Balvin, KAROL G, Nicky Jam, Crissin, Totoy El Frio, Natan & Shander – Poblado [remix].mp3

Jennifer Rojo, Gloria Trevi – No Eres Tú.mp3

Joan Sprei, Fidel Nadal – Toy Volao.mp3

Joaqo, Kodigo, Hot Plug Beats – Bailame.mp3

Joey Montana, Pitizion – No Es No.mp3

Jonas Brothers – Remember This.mp3

Juanes – Enter Sandman.mp3

Justin Quiles Ft. Dalex y Konshens – Real.mp3

La Beriso – El Necio.mp3

La Renga – Buena Pipa.mp3

Lenny Kravitz – Raise Vibration.mp3

L-Gante, DT.Bilardo – Tu Reo.mp3

LODATO – Neon Lights.mp3

Lola Indigo, Tini, Belinda – La Niña De La Escuela.mp3

Los Burritos – Muchacho Normal.mp3

Louta – La Forma de tus Huesos.mp3

Luciano Pereyra, Denise Rosenthal- Como Siempre.mp3

Major Lazer, De La Ghetto, Guaynaa, Jowell & Randy – Diplomatico [remix].mp3

MANTRA, Carlos Baute – No Quiero Que Vuelvas.mp3

Mariah Angeliq, Bad Gyal, Maria Becerra – BOBO.mp3

Massacre, Gustavo Santaolalla – Mariposa.mp3

Mau y Ricky, Sebastian Yatra, Mora – 3 de La Mañana.mp3

Miley Cyrus, watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo, Chad Smith – Nothing Else Matters.mp3

Morad – Necesario.mp3

Mya, Tini, Duki – 250 [remix].mp3

Nacho – Enemigos.mp3

Natalie Imbruglia – Build It Better.mp3

Nio Garcia, J Balvin, Bad Bunny – AM [remix].mp3

Ozuna – Este Loko.mp3

Piti Fernández – El cómo y el qué.mp3

R3HAB, Kelvin Jones – Downtown.mp3

Rauw Alejandro – Sexo Virtual.mp3

Rodrigo, Carlos Vives – Soy Cordobés.mp3

Rusherking – Loba.mp3

Sandra Mihanovich – Cantá.mp3

Sofía Reyes, Pedro Capó – Casualidad.mp3

The Vaccines – Back In Love City.mp3

Tyler, The Creator – LUMBERJACK.mp3

Wisin, Jhay Cortez, Anuel AA, Los Legendarios, Myke Towers – Fiel – Remix.mp3

Wos – Que Se Mejoren.mp3

Years & Years – The Edge Of Glory.mp3

Folclore 147

Alejandra Sosa – Recordando A Concepción.mp3

Alma Chaqueña, Chaqueño Palavecino – La Vida Del Chaqueño.mp3

Angelo Pierattini, Palmenia Pizarro – Subiré a Lo Alto.mp3

Arroyito Dúo – El Desorden Del Viento.mp3

Atardeciendo Amaneceres – Jazminero.mp3

Benja Labriola, Manuel Orellana – Centella.mp3

Bruno Sosa Trotti – Quiero Saber Si Me Extrañas.mp3

Camila Warner – Para Diciembre.mp3

Carolina del Carmen Peleritti – Verde Romero (1).mp3

Carolina Del Carmen Peleritti – Verde Romero.mp3

Clara Cantore – Camino San José.mp3

Claudia Guerrero – Tonada y Vos.mp3

Cuerdos Vocales con Lucas Trosman – Cartas De Amor Que Se Queman [en vivo].mp3

Illapu – La Vida Volverá.mp3

Joaquin Helvig – Para Abrazarte.mp3

La Insurgencia Del Caracol – Para Aquel Que Nazca En Esta Tierra.mp3

Lucrecia Merico – La Luz de un Fósforo.mp3

Luis Caruana con Teresa Parodi – Bajante.mp3

Luisina Mathieu con Emiliano Faryna – Íntima Canción.mp3

Marcelo Mitre – Camino a Telares.mp3

Marcelo Toledo – Romance Del Río Dulce.mp3

María Cuevas – Ojitos Color Del Tiempo.mp3

Marito Ramirez Y La Nueva Yunta – La Torcaza.mp3

Marysol Martínez – Pueblo Transparente.mp3

Mono Villafañe – Zamba Para El Hugo.mp3

Nano Stern – Agua Clara [Acústico en Madreselva].mp3

Pablo Lozano – Los Ejes De Mi Carreta.mp3

Pachi Herrera – La Bolivianita.mp3

Santhyago Ríos – Asi, Como Mi Gente.mp3

Seba Cayre – Pincen.mp3

Sebasthian Leon – Héroe.mp3

TAHUE – Septiembre Azul.mp3

Teresa Parodi – Distinto.mp3

Victoria Birchner – La Canción Es Urgente.mp3

Latinos 278

Ainoa Buitrago – Venecia.mp3

Anthony Ramos – Échale.mp3

Antonio José – Te Han Visto Llorar.mp3

Carlos Rivera, Raphael – Estar Enamorado.mp3

Conchita – Fuengirola.mp3

Darío González – Mujer Callejera.mp3

DePedro – Entre el cielo y el barro.mp3

Dylan Fuentes – Df.mp3

Elena Rose – Picachu.mp3

Erreway – Vuelvo.mp3

Gusi – Superpoder.mp3

Gustavo Elis – Llegaste.mp3

Indi C – Tanguito.mp3

Inti y Vicente – Llamarte [acústico].mp3

JBermudez – Si No Te Tengo.mp3

Katie Angel, Noel Schajris – Tan Perfecto.mp3

Llane – Presente Y Futuro.mp3

Manny Cruz – Santo Domingo [acoustic version].mp3

Marazu – Ángeles.mp3

Marilia Monzón – Tabaibas.mp3

Max Tejera – Rugirte [acustico 2021].mp3

MOLY – Duele Tanto.mp3

Nicole Favre – 180 Kmh.mp3

Ozuna – Este Loko [acoustic version].mp3

Pau Mor – Cuando Tu Me Miras.mp3

Pedro Guerra – La Arena Del Circo.mp3

The Change – Pa’ Ti.mp3

Vale – En El Pecho.mp3

Viva Suecia – Parar La Tierra.mp3

Yoss Bones, Paranoid 1966 – Daño Permanente.mp3

Remixes Dj Pool A

Alex Gargolas, Lyanno & Brytiago – Inocentes [BROSS Club].mp3

Barbatuques – Baiana [DJ BrainDeaD Remix].mp3

Daddy Yankee Ft Katy Perry Y Juicy J – Dark Pony [Lonelez Mashup].mp3

De La Ghetto – Perdida [Dj 3B Extend].mp3

Eiffel 65 – Blue [MFresh Guaracha Remix].mp3

El Alfa Ft Varios Artistas – Acuetate [Dj Ricky].mp3

El Alfa, CJ & Chael Produciendo – La Mamá de la Mamá [MFresh Hype].mp3

El Alfa, CJ & Chael Produciendo – La Mamá De La Mamá [Salvi Remix].mp3

Imanbek, Sean Paul, Sofia Reyes – Dancing On Dangerous [Dj 3B Extend].mp3

J Balvin Y Maria Becerra – Que Mas Pues [Dj RKT].mp3

Juhn & Jay Wheeler – Fragancia [Alex Selas Club Hype].mp3

Justin Quiles, Chimbala & Zion & Lennox – Loco [Alex Selas Club].mp3

Justin Quiles, Chimbala, Zion Y Lennox – Loco [Lexedit Intro].mp3

Karol G – El Barco [Dj RKT].mp3

KAROL G & Mariah Angeliq – EL MAKINON [Alex Miura Remix].mp3

Kexxy Pardo, Lalo Ebratt – 1,2,3 [Dj 3B Extend].mp3

La Ross Maria – Quiero Verte [Dj 3B Extend].mp3

Lele Pons – Al Lau [Dj 3B Extend].mp3

Lola Indigo – Spice Girls [Dj 3B Extend].mp3

Lola Indigo, Guaynaa, Cauty – Calle [Dj 3B XpliciT].mp3

Los Legendarios, Wisin, Jhay Cortez – Fiel [Mijangos Latin House Mix].mp3

Major Lazer – Diplomatico [Replay M Remix].mp3

Major Lazer – Titans [Imanbek Remix].mp3

Migrantes, MYA & Nico Valdi – No Bailo Pa Ti [BROSS Club].mp3

Nico Valdi, Alico & Migrantes – Si Me Tomo Una Cerveza [Alex Selas].mp3

Nio Garcia & Flow La Movie – AM [DJ Blayox Club Hype Intro].mp3

Tini, Maria Becerra – Mienteme [Dj radio Mix].mp3

Wisin, Jhay Cortez – Fiel [Dj Omy Cumbia Remix].mp3

Wisin, Varios Artistas – En Mi Habitacion [Dj 3B Extend].mp3

Zion & Lenox – Yo Voy [Ferrex Remix].mp3

Remixes Dj Pool B

Afro B – Drogba (Joanna) [J Medina La Creta!].mp3

Bad Bunny – MALDITA POBREZA [Trayze Remix].mp3

Bad Bunny – Yonaguni [Da Phonk Club].mp3

Bad Bunny – Yonaguni [DJ Blayox Club Hype].mp3

Bad Bunny – Yonaguni [Franz Alexander House Remix].mp3

Burna Boy – Kilometre [DJ Stressy Remix].mp3

Burna Boy – Kilometre [LeKid & Badsam Remix].mp3

Daniel Parranda & Manuva – Caliente [Luis R Club].mp3

Deorro ft. Elvis Crespo – Bailar [Deorro Festival].mp3

Enur – Calabria [Deorro People Freak Out].mp3

Gera MX & Christian Nodal – Botella Tras Botella [Luis R Remix].mp3

Guaynaa & Los Angeles Azules – Cumbia A La Gente [Dj Nev Remix].mp3

Haddaway – What Is love [DJ Mag Remix].mp3

J Balvin & Maria Becerra – Qué Más Pues [Alex Selas Hype].mp3

J Balvin & Maria Becerra – Qué Más Pues [DJ Blayox Club Hype].mp3

J Balvin & Maria Becerra – Qué Más Pues [DJ Mag Remix].mp3

Jenn Morel & Mariah Angeliq & Elisama – No Quiero Novio [Dozarm Hype] (1).mp3

Jenn Morel & Mariah Angeliq & Elisama – No Quiero Novio [Dozarm Hype].mp3

Jhay Cortez – Christian Dior [Armando Mendoza Remix].mp3

Justin Bieber ft. Ludacris, Usher & Snoop Dogg – Peaches Remix [Da Phonk Club].mp3

KAROL G & Mariah Angeliq – EL MAKINON [CrisMajor Remix].mp3

KAROL G & Mariah Angeliq – EL MAKINON [J Medina Remix].mp3

Luis Fonsi & Myke Towers – Bésame [Alex Selas Hype].mp3

Luis Miguel – Ahora Te Puedes Marchar [Sergio Villanueva Remix].mp3

Madonna – Into The Groove [Seville Remix].mp3

Manuel Turizo & Wisin & Yandel – Mala Costumbre [ERG Remix].mp3

Maroon 5 ft. Anuel AA & Tainy – Button [HSTN Remix].mp3

Nicky Jam & Romeo Santos – Fan De Tus Fotos [ERG Remix].mp3

Nio Garcia & Flow La Movie [Guille Preda & Benja Murano Remix].mp3

Papu DJ & L-Gante – L-Gante Rkt [DJEfe Club].mp3

Paula Abdul – Straight Up [Seville Remix].mp3

Raymix – Espacial [DJEfe Club].mp3

Zion & Lennox – Me Pones En Tensiуn [DJ Mag Remix].mp3

Urban Tropical

18 Kilates – Recuerdos.mp3

18 Kilates, El Mago – Te Kiero Nena.mp3

Angela Leiva – Karma.mp3

Baby K – Tornado.mp3

Bad Bunny – Yonaguni.mp3

Banda XXI – Sola.mp3

Bizarrap con Eladio Carrion – Bzrp Music Sessions, Vol. 40.mp3

Bronco – Quién Dijo Yo.mp3

Carlitos Junior – Buscándome.mp3

Casper Magico con Darell & Flow La Movie – Encendia.mp3

Chita – Lo Que Hace Conmigo.mp3

DrefQuila con Killua97 & C-funk – Tu Sabor.mp3

Ecko – GO.mp3

Ecko – Pa Que Vuelva.mp3

El Reja – Cumbia en Miami.mp3

El Super Hobby, Fede Rojas, Martín Laguna – Baby Cuentale.mp3

Fer, The La Planta, Lucas Sugo – Me Extrañas.mp3

Golpe a golpe – Tu Foto.mp3

Jerry Di, Mariah Angeliq, Kevin Roldan, – Mi Cuarto 2.mp3

John C – Contra la Pared.mp3

Karina – Pirata.mp3

Ke Personajes, La Contra – Otro Día Más.mp3

Kevin Roldan – Cali.mp3

La Delio Valdez, Javier Ortega – De un Tiempo a Esta Parte.mp3

La Piedra Urbana – Como Te Pago.mp3

La Sonora Master – Amiga, Mi Enemiga.mp3

Leebrian – Mental.mp3

Los Pibes del Penal – Si Tu Quisieras.mp3

Lucas Otero, Marc Seguí, Don Patricio – Malas Yerbas.mp3

Mak Donal – Quiere Bailoteo.mp3

Mak Donal, El De La Noche – Quiere Bailoteo.mp3

Migrantes – Lado Triste.mp3

Nestor En Bloque, El Pesa 9 – No Te Vi Crecer.mp3

Nestor En Bloque, L-gante, John C, Perro Primo, Papichamp, El Pesa 9 – Remake.mp3

Nio García, Flow La Movie – Dividimos [Bachata Version].mp3

Ovi – Cuando Toca Toca.mp3

Pabllo Vittar – Triste com T.mp3

Pablo Chill-E, Julianno Sosa – Deseos.mp3

Rafa Pabön – La Cartera.mp3

Río Roma & Calibre 50 – Tú Eres Mi Amor [Versión Regional Mexicana].mp3

Santa Fe Klan, Big Soto, Neto Peña – Todo Va A Estar Bien.mp3

The La Planta – Te Mentiría.mp3

Trueno, Duk – Panama.mp3

Tu Papa – Fan de Tus Fotos.mp3

Ulises Bueno – Recreo.mp3

Valentino, De La Ghetto – Llamarte.mp3

Yerba Brava – La Cumbia de los Trapos [en vivo].mp3

Rock and Pop 17

Cancioneros del Aire – Nomás Debes Cantar.mp3

Desierto Drive – Cambios Ni Devoluciones.mp3

Diamante Eléctrico – Todo Va a Arder (En vivo en Sesiones de Bar).mp3

EL EXTRA & LOS IMPOSIBLES, Sol Bassa – Cielo de Mármol.mp3

Exiliado – Roto.mp3

Facu Iñigo – Suspiria.mp3

Hoguera – Muro.mp3

Inmigrantes – Baja Poemas.mp3

Inspector, Genitallica, Fanko – Cara de Chango.mp3

Julieta 21 – Víboras.mp3

Lady Ant, Fidel Nadal – Sola.mp3

Los Perez García – A los Tumbos [en vivo].mp3

manza Mariano Esain – Extranjero.mp3

Mi Karma – Nadie Se Enteró.mp3

No Te Va Gustar – Josefina.mp3

Parra Ultravioleta – Salir de Aquí.mp3

Parvas – Aire.mp3

Pepelo – Viaje, Pt. II.mp3

Quique González – Puede Que Me Mueva.mp3

Reverb – Por Vos.mp3

Revistas – Elefante.mp3

Reyno – El Eco de la Nada.mp3

Richard Coleman – Humanidad.mp3

Riesgo de Contagio, Los Amantes De Lola – El Diablo Se Robó a Mi Mujer.mp3

SIMONA – SIN DISFRAZ.mp3

Sinema – Algunos Dirán.mp3

Valija Diplomatica – Eso que ves ahí.mp3

Vita Set, Antonia Navarro – Romance de Fin de Semana.mp3

WOS – QUE SE MEJOREN.mp3

Web: www.djradio.com.ar

e-mail: info@djradio.com.ar

WhatsApp: +549 3751 362528