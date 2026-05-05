Pity Álvarez al banquillo: tras años de suspensión, fijan fecha para el juicio por el crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

Tras años de suspensiones y peritajes psiquiátricos contradictorios, la Justicia determinó que Cristian «Pity» Álvarez Congiu (53) está apto para enfrentar un proceso penal por el homicidio simple de Cristian Maximiliano Díaz (36), ocurrido en julio de 2018.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan M. Ramos Padilla y Hugo Navarro, estableció que el juicio comenzará el 10 de agosto de 2026 a las 10:30. Las audiencias continuarán los días 12, 14, 19, 24, 26 y 31 de agosto, y se extenderán a septiembre, con sesiones programadas para los días 2, 7, 9 y 14.

La causa estuvo suspendida desde el 7 de marzo de 2023, cuando la Justicia consideró que Álvarez no estaba en condiciones psíquicas para afrontar el juicio, amparándose en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, peritajes posteriores realizados en mayo de 2025 por el Cuerpo Médico Forense representaron un cambio de rumbo. Estos informes señalaron que, pese a un «trastorno cognitivo leve multidominio» y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, Álvarez cuenta con una «reserva cognitiva» suficiente para comprender el proceso y ejercer sus derechos. Además, presentaría un buen estado de salud física aparente, aunque padece obesidad, hipertensión y una patología en la cadera que dificulta su movilidad.

La defensa, representada por la Defensoría General de la Nación, se opuso a reanudar el juicio, argumentando que el músico padece un «trastorno neurocognitivo mayor de grado leve» y que su capacidad para desenvolverse durante un debate oral es impredecible, describiendo su situación como una «hipótesis de inestabilidad futura». El tribunal rechazó la solicitud de nuevos estudios, considerándolos «sobreabundantes» y «manifiestamente improcedentes».

Un elemento clave para reactivar el proceso fue la evidencia de la actividad pública del imputado. La fiscalía destacó la realización de un concierto de tres horas en Córdoba en diciembre de 2025, lo que demostraría su capacidad de atención y concentración. Según el juez Goerner, así como Álvarez pudo organizar ensayos, pruebas de sonido y el recital, también podrá organizar su agenda para afrontar el juicio oral. Además, se informó sobre un pedido para un próximo recital en Rosario. Para la Justicia, estas actividades profesionales y sociales contradicen la hipótesis de incapacidad procesal.

La fijación de la fecha del juicio representa un alivio para la familia de la víctima. Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Díaz, declaró a Clarín: «Los tiempos de Dios son perfectos… nada más que decir. Todo se paga en algún momento y a él ya le llegó.»

Cristian Díaz fue asesinado de cuatro balazos tras una discusión con Álvarez frente a la torre 12 del barrio Samoré, en Villa Lugano. Desde entonces, el proceso judicial atravesó múltiples interrupciones. Con la reapertura del juicio, el tribunal también impuso al músico la prohibición de salir del país y de ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización previa. Así, el futuro de Álvarez, marcado por su trayectoria musical y sus excesos, se definirá finalmente en un estrado.