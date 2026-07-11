Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

Marcelo Corazza (54) quedó cerca de ser declarado inocente luego de que el fiscal general Juan García Elorrio solicitara su absolución en el juicio que se le sigue, junto a otros cuatro hombres, por su presunta participación en una red de corrupción de menores.

Piden la absolución del ex Gran Hermano Marcelo Corazza en el juicio a una red de corrupción de menores

Además del ex productor de Telefé y primer ganador del reality Gran Hermano Argentina en 2001, son juzgados Francisco Angelotti Notarbartolo (49), Fernando Charpenet (56), Raúl Mermet (48) y Leandro Aguiar (28). Todos están imputados por asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.

El fiscal argumentó que varios delitos imputados a Corazza ya prescribieron por el paso del tiempo y subrayó que en relación con los hechos más recientes vinculados a la asociación ilícita no existen pruebas suficientes para incriminarlo. Pese a este planteo, pidió que se establezca una reparación económica solidaria a favor de las víctimas, que deberán abonar los acusados.

Respecto a los demás imputados, García Elorrio solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 3, integrado por los jueces Javier Ríos, Andrés Basso y Fernando Machado Peloni, condenas de 22 años de prisión para Angelotti Notarbartolo, considerado líder de la organización; 11 años para Aguiar; y 10 años para Charpenet y Mermet, en calidad de partícipes necesarios de los delitos de trata y abuso sexual.

Los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que representan a tres víctimas, mantienen la misma acusación para los cinco imputados.

El tribunal aún no informó la fecha en la que se dará a conocer el veredicto.

### El caso

La causa se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación reveló episodios de abuso sexual, promesas de viajes a Disney y regalos de zapatillas a cambio de sometimientos, así como la circulación de material de abuso sexual infantil (MASI), violaciones filmadas y transferencias de dinero para exigir más material a víctimas que en ese momento tenían entre 11 y 16 años.

Según la investigación, los acusados conformaban una organización criminal liderada por Angelotti Notarbartolo, dedicada a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para sometimientos y explotación sexual a cambio de pagos económicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, desde al menos 1999 hasta marzo de 2023, fecha en que fueron detenidos.

Los primeros en involucrarse fueron Angelotti Notarbartolo, Mermet, Corazza y otros hombres que no pudieron ser individualizados en esta etapa procesal. En 2018, Charpenet y Aguiar se incorporaron a la red y, junto con Mermet y Corazza, solicitaban encuentros con las víctimas para abusarlas y explotarlas sexualmente.

La acusación sostiene que Angelotti Notarbartolo manipulaba a los menores y coordinaba su entrega para los abusos, siempre a cambio de una retribución económica.

En particular, se le atribuye a Corazza un hecho ocurrido en 2001, poco después de salir de la casa de Gran Hermano. Según la denuncia, Angelotti Notarbartolo convenció a una víctima menor de edad para que aceptara conocer a alguien. En la Plaza Miserere, Corazza supuestamente apareció en un vehículo, convenció al menor para subir y allí se habría cometido un abuso sexual junto con exhibiciones obscenas. La víctima tenía entre 11 y 13 años, según consta en el expediente.

Déjanos tu comentario