Piden la absolución del acusado de matar al ingeniero Mariano Barbieri en Palermo

La defensa de Isaías José Suárez (31), el cartonero acusado de asesinar de una puñalada al ingeniero civil Mariano Barbieri (42), en agosto de 2023 en los bosques de Palermo, pidió la absolución del imputado o que se lo condenen por homicidio en ocasión de robo o por homicidio simple. De esta manera, el acusado busca evitar que le atribuyan un asesinato agravado, el cual prevé la prisión perpetua.

El alegato del defensor oficial Ramiro Rúa se llevó a cabo este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N° 11 y se extendió por más de tres horas e incluyó dos cuartos intermedios.

En la audiencia del martes, el fiscal general Nicolás Amelotti solicitó la pena de prisión perpetua para el cartonero por el homicidio agravado criminis causa de Barbieri, apuñalado el 30 de agosto de 2023 en la Plaza Sicilia, en los bosques de Palermo, adonde la víctima había ido a meditar.

Por su parte, el defensor pidió, en primer lugar la absolución de Suárez y, subsidiariamente, una condena por homicidio en ocasión de robo, cuya pena va de los 10 a 25 años de prisión, según el artículo 165 del Código Penal.

Y como tercera imputación, el defensor planteó la homicidio simple, que prevé una condena de 8 a 25 años de cárcel.

Mariano Barbieri (42), el ingeniero civil asesinado en Palermo.

Además, Rúa pidió la nulidad de unas imágenes de cámaras de seguridad y de la declaración de un testigo presencial, que según señaló, tuvo contradicciones en su relato ante el tribunal con lo expuesto en la instrucción de la causa.

Finalmente, los jueces Julio Pablo Quiñones, Julio López Casariego y Matías Buenaventura pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 28 a las 9, cuando el imputado podrá pronunciar sus últimas palabras y luego se dará a conocer el veredicto.

Al igual que en la audiencia anterior, en la sala estuvieron presentes familiares de la víctima, entre ellos, el padre de la víctima, Carlos Barbieri; el hermano, Fernando Barbieri; y la pareja y madre de su pequeño hijo, Maricel Delfina González Flores.

El pedido de la fiscalía

“Se ha logrado acreditar mas allá de toda duda razonable que el 30 de agosto de 2023 entre 22.39 y 22.44, Isaías José Suárez abordó a Mariano Barbieri en el interior de la Plaza Sicilia, más precisamente en el Patio de las Esculturas, con el fin de robarle su teléfono celular. El damnificado, cuando fue abordado, se trabó en lucha y para procurar su impunidad, y para asegurar los fines ilícitos, el imputado le asestó una puñalada en el tórax con un cuchillo tramontina de 20 centímetros y se fue hacia el Barrio 31″, indicó Amelotti en su alegato.

El fiscal Amelotti durante su alegato ante el tribunal. Foto: Fernando de la Orden.

El fiscal señaló al acusado como autor del crimen en base a los dichos de testigos, principalmente de un hombre que estaba paseando al perro y llamó al 911 para dar aviso de lo ocurrido. También remarcó el trabajo del análisis de las cámaras de seguridad realizada por la División de Apoyo Tecnológico de la Policía de la Ciudad.

“Se analizaron 10 mil cámaras en 13 días. Se captaron 34 imágenes de una persona que, a priori, coincidía con el sospechoso”, remarcó y afirmó que fue recién el sábado 2 de septiembre que los investigadores individualizaron a un hombre vestido con jeans, un buzo tricolor negro, blanco con capucha roja y una gorra.

Amelotti resaltó que fue la División Antidrogas Norte la que detuvo a Suárez luego de que dos testigos le dijeran a los investigadores que el acusado “era paquero, cartonero, que vuelve por la tarde (al Barrio 31) donde estuvo boqueando que tuvo un altercado con una persona, que se peleó y la tuvo que apuñalar”.

“Se mueve como un pez en el agua, conoce la zona, camina tranquilo, se lo ve seguro y sabe dónde va”, relató el fiscal cuando se vio al imputado caminando por la zona del Barrio 31 de Retiro.

La familia y amigos de Mariano Barbieri estuvieron presentes en las audiencias de alegatos. Foto: Fernando de la Orden.

«Toda la prueba fue categórica e irrefutable», describió Amelotti antes de pedir que Suárez sea condenado a perpetua por «homicidio criminis causa»

Cómo fue el crimen del ingeniero

El ataque ocurrió cerca de las 22.45 del miércoles 30 de agosto de 2023, mientras Barbieri caminaba por la Plaza Sicilia, en inmediaciones del cruce de avenida Del Libertador y Lafinur, en Palermo.

Barbieri alcanzó a ingresar herido a una heladería situada justo en el cruce de Del Libertador y Lafinur, donde pidió ayuda a los empleados y se desplomó, situación que fue registrada por una cámara de seguridad del local.

«No me quiero morir», alcanzó a decir el ingeniero, según relataron los testigos a los investigadores, tras lo cual les pidió a los empleados que trataran de contactar a sus familiares por redes sociales.

El hombre fue trasladado al Hospital Fernández donde falleció en el quirófano. Había sido papá el 11 de junio. Era ingeniero y jugador de handball. Oriundo de Victoria, vivía en Beccar y se había recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Mariano Barbieri, junto a su pequeño hijo, en una foto que compartió su esposa para despedirlo en las redes sociales.

Suárez fue detenido el 4 de septiembre en el Barrio 31. Había sido condenado seis veces en los últimos diez años. Cinco de esos fallos fueron por robo y uno por violencia de género.

Y al juicio llegó con prisión preventiva e imputado de «homicidio agravado por haber sido perpetrado para consumar otro delito (criminis causae) y robo agravado por su comisión con armas, ambos en concurso real entre sí».