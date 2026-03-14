Piden desestimar la denuncia de Victoria Villarruel contra Eduardo Feinmann y Pablo Rossi: los detalles de la causa y por qué la vice dice que buscan hacerla renunciar

“Un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva, que no solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo, que no hacen más que configurar los delitos que vengo aquí a denunciar”.

Con esa categórica enumeración, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, inició su denuncia contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, a quienes acusó el miércoles de los delitos de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión por criticarla en TV.

En la presentación judicial, a la que tuvo acceso Clarín, la vicepresidenta afirmó que ambos conductores de A24 la acusaron de ser golpista a raíz de su rol en la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa, celebrada el 24 de febrero del 2026, cuando se eligieron autoridades de la Cámara.

Como prueba de sus acusaciones, aportó un video de YouTube del momento en que los periodistas compartieron pantalla con el título:“OTRA VEZ EL «CLUB DEL HELICÓPTERO»: EL PASE ENTRE ROSSI Y FEINMANN”.

Villarruel señaló que en ese video las expresiones de ambos “lejos de ser un análisis periodístico o una mirada política y/o de opinión” son “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva” que le generaron “aflicciones personales” y socavaron la institución que preside y el cargo que ocupa.

La denuncia de la vice fue presentada el mismo día en el que también demandó al exministro de Defensa, Luis Petri, actual diputado libertario, por los mismos delitos y porque la llamó “golpista” en X. Según fuentes judiciales, el fiscal a cargo del caso, Eduardo Taiano, ya pidió desestimar la denuncia, al considerar que se trata de imputaciones de orden privado y no propios de un fuero federal.

Por qué Villarruel acusa a Feinmann y Rossi: una por una sus denuncias

La titular del Senado apuntó particularmente a una frase de Feinmann, que citó textual en su presentación en Comodoro Py: “Villarruel y la Unión Cívica Radical se quedaron con todos los cargos del Senado y eso fue también un golpe político de la Sra. Villarruel a Karina Milei y su hermano”, dijo el periodista, según transcribe la vice.

“Destaco el ‘también’ en la transcripción, porque dicha alocución de parte del periodista Feinmann, vino a continuación del relato de un episodio público ocurrido en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al que previamente el periodista había calificado de ‘golpe de estado’. Es decir que en su alocución, el Sr. Feinmann asimiló la Sesión celebrada el 24 de febrero del corriente año donde fueron elegidas las autoridades del Senado de la Nación, con un golpe de estado, del cual – según sus dichos- soy protagonista”, cuestionó.

Dice Villarruel que el “relato injuriante” contra ella continuó por parte de Feinmann mientras Pablo Rossi compartía y asentía cada uno de sus dichos.

“Fue una demostración acá estoy yo, acá mando yo (…) Quedaron definidos casi todos los cargos administrativos y parlamentarios de la cámara alta y la distribución se terminó cerrando con un acuerdo entre Victoria Villarruel, el radicalismo y algún sector del kirchnerismo. Entonces ya nos damos cuenta, ya queda bien plasmado de qué lado juega la Vicepresidente”, citó otra vez a Feinmann en otro párrafo.

También apuntó a Rossi por otra frase: “Que Victoria pírrica Victoria, porque suena más a una resistencia, hago una resistencia, una pequeña cuota de poder que le queda, negociar autoridades de los cargos en el Senado, de cara a la batalla grande, queda muy empequeñecido”.

“¿Cuál es mi beneficio en la elección de las autoridades? Absolutamente ninguno. La elección, de la que el Presidente del HSN no participa sino que meramente conduce la sesión, fue decidida por el voto de los mismos legisladores”, se defendió Villarruel en su denuncia. “Alrededor del minuto 25 del video referido, continúan una y otra vez con sus dichos agraviantes, bajo un patético disfraz de análisis político o de información, y a fin de no abundar con las transcripciones y la literalidad de lo dicho por los denunciados, me remito al video en su totalidad”, siguió.

En ese minuto, apareció la foto que Victoria Villarruel se sacó con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante el festival de La Chaya, una imágen política que disparó todo tipo de lecturas dentro del oficialismo y la oposición. “Al ver esa foto que incluyen en la pantalla, el periodista Feinmann indica: ‘¡¡PONÉ GOLPISTA!!!’, y añade que a la misma habría que agregar un audio de días pasados del Sr. Gobernador Quintela, sugiriendo, además, que mi visita a la provincia de La Rioja no fue una casualidad”, explicó la vicepresidenta.

“En resumen, las publicaciones referidas, realizadas a través de la señal de noticias, agravian e injurian a mi persona, no sólo por la falsedad de las mismas, sino también por el daño que las mismas ocasionan a mi honor y a mi investidura, erosionando las instituciones. Siempre me he desempeñado con aplomo y decoro, no puedo permitir que se mancille la tarea que honrosamente vengo realizando desde hace dos años”, argumentó la vicepresidenta ante la Justicia.

En ese sentido, apuntó contra la repercusión que tuvo el pase entre Feinmann y Rossi como parte de una campaña en su contra. “Es la repercusión que los dichos vertidos en ese programa por los periodistas denunciados, dadas las réplicas que tienen tanto en las redes sociales, como otros medios de comunicación, canales de streaming, etc. lo que magnifican cada uno de los dichos injuriantes hacia mi persona y causa un perjuicio irreparable en mi honor e investidura”, esgrimió.

Acto seguido, adjuntó una captura del canal de YouTube “Agarra la pala”, que suele publicar contenidos afines al mileismo, que tituló “Feinmann filtró el pacto oscuro de Villarruel con el kirchnerismo: ‘Soñaba con suceder la caída de Milei’” y otro titular de El Destape que reza: “Feinmann hace una fuerte denuncia contra Victoria Villarruel por lo que hizo en el Senado: ‘Golpe político’”.

“Esta, singularmente, es la finalidad perseguida: la inmediatez de respuesta y propagación, hace que lo impulsado por los denunciados no sea sino una campaña de desprestigio”, explicó la vicepresidenta.

Y agregó que “la gravedad de sus dichos, no tornan más que inevitable iniciar esta acción penal, atento a la imputación del gravísimo delito del que livianamente me acusa -conspirar contra el gobierno del cual orgullosamente formo parte-, sino que además se me acusa de conformar acuerdos subrepticios a fin de conformar las autoridades del Honorable Senado de la Nación y actuar en consonancia con el partido opositor del gobierno, todo ello no solo falso, sino sin prueba alguna”.

“¿Qué delito hay más grave contra la Patria, que atentar contra sus instituciones? La acusación de golpista me cabe como titular de un Poder del Estado, por lo que su gravedad es mayúscula de manera bifronte: tanto de ser verdadera la información, como de ser falsa”, dijo y concluyó que solo buscan que renuncie a su cargo.

“Es decir que acusan a la titular del Poder Legislativo de instar un golpe de Estado contra el Poder Ejecutivo. ¡Es gravísimo! Ahora, ¿Qué procuran con estas campañas mentirosas? Entiendo que toda esta campaña no sucedería, si no me encontrara en el rol que ejerzo. Es decir, mi rol como Presidente del HSN es lo que molesta, preocupa y sobre el cual pretenden infiltrar estas mentiras. Evidentemente V.S., procuran que deje el cargo. Como las denuncias no tienen ningún asidero, evitan los eventuales carriles institucionales y procuran una táctica de desgaste, de ‘socavamiento’. Ergo, el ataque, entonces, es institucional”, analizó la vicepresidenta.

Al final de su enumeración, Villarruel explicó por qué acusa a ambos periodistas de coerción ideológica: “El temor que conlleva, desde el aspecto psicológico la figura del golpe de Estado, no hacen sino configurar la figura reprimida por el artículo 213 bis”.

“Sencillamente, no puedo permitir que se dirijan a mí y a la investidura de Vicepresidente y Presidente del Honorable Senado de la Nación, que llevo con muchísimo orgullo, como ‘GOLPISTA’, aseverando hitos en que habría desarrollado mi intento porque cayera el titular del Poder Ejecutivo. Tales dichos injuriosos respecto de mi persona, no pueden ampararse detrás ‘libertad de expresión’ consagrada en nuestra Constitución Nacional», dijo.

Villarruel afirmó que los dichos de los periodistas van más allá de lo amparado por la libertad de expresión. “Tal derecho consagrado, conlleva el deber de informar correctamente, de opinar libremente, pero nunca puede significar la comisión de un delito, bajo el amparo de dicha libertad”, afirma y marca que ni Feinmann, ni Rossi “utilizan el potencial en sus alocuciones, sino que afirman”.

“No señalan fuente alguna, sino que hacen trascender su mensaje como una verdad irrefutable, amparados en la difusión mediática de la mentira. Y claramente, se vislumbra la intención con este tipo de manifestaciones y aseveraciones, que afirman que quien suscribe pudo haber cometido algún tipo de ilegalidad, todo lo cual no hace más que vulnerar y maltratar mi honor y el rol ostentado, sin prueba alguna”, aseguró.

Un último punto que mencionó Villarruel es que asocia la denuncia contra Feinmann y Rossi con otra denuncia que realizó contra el español Javier Negre, uno de los socios de La Derecha Diario, al que también llevó a la Justicia: “Si bien no se presenta la analogía entre sujetos, el análisis conjunto de las actuaciones ventiladas permitiría visualizar el carácter metódico de la persecución sufrida y el socavamiento pretendido sobre las instituciones democráticas, por lo que se solicita su conexidad, a los efectos de facilitar su tratamiento”.

Rechazo del fiscal: decide la jueza Servini

En su dictamen, Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Federal N°2, rechazó la procedencia de las denuncias de la vicepresidenta contra los periodistas Eduardo Feinmann y Pablo Rossi.

En el documento fechado el 12 de marzo, al que accedió Clarín, el fiscal afirmó que los delitos de calumnias e injurias que la vicepresidenta invoca son de acción privada, por ende no corresponde a la Justicia Federal abordarlo, aún por su investidura. “La acción privada se ejerce por medio de querella, por lo que nada tiene que decir al respecto este Ministerio Público Fiscal”, agregó.

Sobre la acusación por delitos contra el órden democrático, es decir atentados contra el orden público y amenaza de rebelión, el fiscal también los rechazó. “Considero que los dichos que habrían efectuado los periodistas no configuran por sí mismos estas últimas conductas delictuales, pues son manifestaciones que se encuentran amparadas por la libertad de expresión, pudiendo afectarse de manera directa la libertad de prensa”.

“Entiendo que, si bien pueden resultar reprochables y/o cuestionables los comentarios que habrían efectuado los denunciados, lo cierto es que no cuento con elementos como para sostener que hayan sido vertidos como parte de un accionar deliberado llevado a cabo por sujetos que conforman una asociación ilícita destinada a publicar noticias falsas con el único fin de imponer sus ideas o, combatir las de la Sra. Vicepresidente de la Nación”, marcó sobre la imputación del artículo 213 bis del CP, vinculada a la coerción ideológica con penas de hasta 8 años de prisión.

Y concluyó: “Si bien es harto conocido que en todo sistema democrático existen periodistas o dirigentes que se desenvuelven con clara intencionalidad política, y aun suponiendo que éste fuera el caso, entiendo que contextualizando los dichos expresados no es posible atribuirles la idoneidad sostenida por la denunciante, como para configurar los tipos penales contra el orden público y/o constitucional antes señalados”.