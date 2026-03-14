Pi Day: el doodle interactivo con el que Google celebra este día

Este sábado 14 de marzo, Google sorprendió a los internautas con un nuevo doodle interactivo en homenaje al Día de Pi. Si bien muchos desconocen su significado, esta jornada está relacionada con la matemática y su origen se remonta a finales de los años 80.

Desde hace más de una década, el gigante tecnológico conmemora esta fecha dedicada a la constante matemática cuyo valor numérico es el 3,14. En noviembre de 2019, la Conferencia General de la UNESCO designó el Día de Pi como el Día Internacional de las Matemáticas.

¿Por qué se celebra el Día de Pi el 14 de marzo?

El número Pi (π) representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro, una constante fundamental en las matemáticas.

Se trata de un número irracional, lo que significa que tiene decimales infinitos (3,1415926535…). Se suele utilizar en áreas como la matemática, la física, la ingeniería y otras disciplinas científicas.

El Día de Pi se celebró por primera vez en 1988 en el museo interactivo Exploratorium, en San Francisco. Allí, el físico estadounidense Larry Shaw propuso conmemorar esta jornada porque, en el formato de fecha utilizado en Estados Unidos (primero el mes y luego el día), el 14 de marzo se escribe 3/14, una coincidencia con los primeros números de π.

Con el paso del tiempo, la iniciativa se popularizó en escuelas y universidades, especialmente en Estados Unidos, donde suele celebrarse con jornadas educativas, desafíos matemáticos e incluso comiendo pie (tarta), en un juego de palabras con la pronunciación de π en inglés.

En 2009, el Congreso de Estados Unidos declaró oficialmente el 14 de marzo como el Día de Pi, lo que ayudó a que cada vez más países se sumen a esta particular celebración dedicada a una de las constantes más importantes de la ciencia.

En esta fecha, el buscador suele reemplazar su logo por ilustraciones con círculos y símbolos de π. En 2018, por ejemplo, por el 30º aniversario de la celebración, presentó un diseño especial inspirado en un pastel creado por el reconocido chef Dominique Ansel, cuya circunferencia estaba dividida por su diámetro, en alusión directa al significado de esta constante matemática.