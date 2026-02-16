Pese al Mundial, estiman que las ventas de televisores, heladeras y electrodomésticos no crecerán más de 5% este año

El mercado de los electrodomésticos y los productos de línea blanca arrancó 2026 sabiendo que deberá ser un año de cuotas y promociones. Sin eso, afirman, las ventas no tendrán un gran movimiento, en contraste con los buenos números que se dieron en 2025. “Será un año de estabilización y ajuste estructural”, dicen en el sector.

Tanto fabricantes como las grandes cadenas de retail consultadas por Clarín coinciden en que las perspectivas no son las ideales. Sostienen que las ventas se moverán apenas “entre una caída del 10% y un alza del 5%”, sobre todo de la mano de un poder adquisitivo que no remonta.

Esta perspectiva se da incluso en un año en el que se disputará el Mundial de Fútbol, uno de los momentos más esperados por el sector para impulsar con fuerza la venta de televisores. Esa perspectiva no se pierde, y de hecho será tal vez el principal argumento para suponer que, en el promedio del total de ventas, se vea una pequeña mejora.

El mercado argentino cerró 2025 con un crecimiento del 23% interanual en ventas por unidades, sin dudas un muy buen número. Pero para 2026 los especialistas prevén que esa tendencia desaparezca casi por completo. De hecho, en el sector hablan de un proceso de consumo “planchado”, en buena parte por el pobre avance de los salarios, pero también porque ese pico de compras que se dio el año pasado ya incluyó a la renovación de productos que podría haber influido en 2025.

“El que compró una heladera el año pasado no va a comprar otra ahora. Ahí ya tenemos una limitante importante. Por otro lado, todas las cadenas competimos fuerte en 2025 con promociones y cuotas, y además se dio un fuerte ingreso de productos importados, en varios casos más baratos que los productos locales. Todo eso desembocó en un combo que ayudó también a que se diera el alza que vimos en las ventas. Pero repetir eso en 2026, con un bolsillo ajustado, es imposible”, sostuvo una fuente de una de los retails líderes del país en el segmento de venta de electrodomésticos y línea blanca.

Según la consultora Analytica, por ejemplo, debido a la baja de aranceles (del 35% al 20%) y la eliminación del Impuesto PAIS, los precios de los productos de línea blanca cayeron drásticamente. Las heladeras bajaron un 39,5% en dólares, y los lavarropas un 45% entre finales de 2024 y fines de 2025. Esos cambios empujaron fuerte las ventas.

Como en todo año de Mundial de Fútbol, el gran foco de las cadenas estará puesto en los televisores. Las promociones para estas fechas es ya un clásico, y los retailers ya comenzaron a diseñar los planes para impulsar las ventas. “Siempre es un buen momento para vender; es una época que no podemos dejar pasar, pero también tenemos que estar atentos a cómo acomodamos los precios, hoy crucial para vender”, apuntó otra de las fuentes consultadas por Clarín.

Aquí, sin embargo, se da una particularidad. El Estado decidió abrirse por completo de la política de subsidios a las cuotas, por lo que ahora son los propios bancos, las procesadoras de pagos o las propias cadenas las que deben tomar el rol de financiadores. Hay en ciertos casos de plazos de pagos que pueden ir, sobre todo de los tres a los nueve meses, pero en la mayoría de los casos se da en situaciones puntuales, como puede ser ahora el Mundial o alguna fecha como Navidad o el Día del Padre.

En el caso de que las cuotas sean con intereses el panorama es más complejo ya que se pueden llegar a cobrar entre 3% y 4% mensual, es decir hasta el doble –dependiendo del mes- que la inflación.

Hay otro fenómeno que se da y que también puede pesar a la hora de resolver si se aplican o no promociones. El año pasado, con la apertura más fuerte de las importaciones, hubo muchas cadenas que se volcaron a traer al país varios productos. Más allá de los problemas que eso generó a la industria local –por una cuestión de competencia-, el otro punto a destacar es que mucha de esa mercadería no se llegó a vender. “Se sobreestimó el mercado. Hubo un momento en el que la apertura de las importaciones generó un revuelo en el sector, y algunos trajeron cosas por demás; el mercado mejoraba mucho el año pasado y eso llevó a muchos a no medir bien”, dijeron desde una de las cadenas de venta de electrodomésticos y línea blanca.

En caso de que las ventas no arranquen, una de las opciones que se podría dar es que en algunos segmentos las promociones se profundicen para comenzar a hacer circular esos productos.

Un párrafo aparte es el de las tablets, notebooks y celulares. Todos esos productos, entre varios otros, utilizan memorias, que hoy tienen mundialmente una demanda muy importante, lo que eleva su valor. Los fabricantes de estos productos no son muchos y venden gran parte de su stock a empresas ligadas a la Inteligencia Artificial. A raíz de esto, todos estos artículos ven comprometida sus posibilidades para acomodar sus precios. Incluso, en la Argentina los fabricantes afirman que la baja de impuestos internos –que podrían hacer suponer una caída en algunos precios- ahora queda equilibrada con este nuevo sobrecosto que se da en todo el mundo.