Pese a que le cayó la venta, una alimenticia líder tuvo ganancias: cómo lo logró

Tras un 2025 marcado por el estancamiento del consumo masivo, una de las principales empresas alimenticias del país cerró el primer trimestre de 2026 con resultados positivos, lo que en el sector interpretan como una señal de que lo peor ha quedado atrás.

Según el informe financiero presentado este martes en la Bolsa, Molinos Río de la Plata —perteneciente a la familia Pérez Companc y propietaria de marcas como Lucchetti, Matarazzo, La Salteña, Gallo, Cocinero, Exquisita, Blancaflor y Granja del Sol— registró una ganancia operativa de $12.039 millones durante los primeros tres meses del año.

Este resultado se logró gracias a una reducción de gastos, frente a la imposibilidad de trasladar por completo el aumento de costos a los precios, debido a la aceleración de la inflación en los últimos meses y a una caída del 2% en las ventas, en comparación con el mismo período de 2025.

A finales del año pasado, Molinos ya había anticipado una tendencia hacia una mejora progresiva en un contexto que definió como «desafiante», que impactó tanto en los volúmenes como en los precios.

En ese sentido, un estudio reciente de la gerencia de estudios económicos del Banco Provincia analizó los últimos balances públicos de empresas de distintos sectores y destacó que, a diferencia de las energéticas que incrementaron sus márgenes, las industrias y empresas de consumo registraron menores ganancias.

Durante los primeros tres trimestres de 2025, Molinos reportó pérdidas netas, alcanzando el equilibrio recién en el último trimestre gracias a medidas de productividad. Así, el año pasado cerró con ingresos netos de $951.943 millones y una pérdida neta acumulada de $40.713 millones en los primeros nueve meses.

La recuperación de comienzos de 2026 se explica en gran medida por la eficiencia operativa implementada, que permitió reducir significativamente los gastos. Fuentes de la compañía señalaron que “en 2025 se llevó adelante un profundo trabajo en términos de productividad y eficiencia, lo que permitió disminuir considerablemente los gastos centrales y continuar fortaleciendo las marcas”.

Molinos explicó que tras realizar fuertes inversiones en la mejora de procesos administrativos, productivos y logísticos, aceleraron la adaptación al nuevo contexto de negocios y lograron una reducción del 25,6% en los gastos centrales respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que representó un ahorro de $19.317 millones.

“El enfoque constante en la productividad, la fortaleza de nuestras marcas y un portafolio amplio y diversificado, junto con la estabilización del contexto de negocios, consolidan el sólido posicionamiento de la empresa para enfrentar los desafíos del entorno y aprovechar oportunidades de crecimiento conforme a nuestra estrategia de largo plazo en el segmento de consumo masivo”, destacó la compañía en el comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Durante el primer trimestre de 2026, Molinos registró ventas por $242.355 millones y una ganancia neta de $35.003 millones, lo que evidencia “una sólida recuperación de la rentabilidad a nivel operativo y financiero”.

Este desempeño se vio favorecido por una estructura de deuda equilibrada en plazos y moneda, que actualmente financia exclusivamente capital de trabajo. Además, el aprovechamiento de la reducción de las tasas de interés y la revaluación del 5,02% de la moneda local contribuyeron a un resultado financiero positivo, explicó la empresa.

De cara al futuro, Molinos anticipó que continuará enfocándose en el consumidor, en sus marcas y en profundizar las iniciativas de productividad y eficiencia para potenciar oportunidades de crecimiento.

Asimismo, señaló que la evolución del negocio dependerá en gran medida de la normalización gradual del consumo, la consolidación del entorno macroeconómico y la capacidad de capturar oportunidades en un mercado todavía en transición. Por ello, su estrategia seguirá orientada a preservar la competitividad, fortalecer el posicionamiento de sus marcas y mantener una gestión eficiente y flexible, frente a un contexto que, aunque presenta señales de mejora, aún conlleva factores de incertidumbre.