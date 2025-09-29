“Pese a la baja de tasas, los créditos inmobiliarios no se van a reactivar este año”, afirma líder inmobiliario

“Pese a la baja de tasas, los créditos inmobiliarios no se van a reactivar en lo que queda de 2025”, le anticipó a Clarín Sebastián Sosa, presidente del negocio local de RE/MAX, la mayor red inmobiliaria del mundo, que nació en 1973 en Denver, Colorado (Estados Unidos), y cumple 20 años en la Argentina.

Junto a su esposa Dorothy Peñate, Sosa trajo en 2005 a la Argentina y Uruguay la marca que se instaló como la primera cadena de franquicias del sector y fue cuestionada por la competencia por su modelo disruptivo, al punto de que la pelea llegó a la Inspección General de Justicia (IGJ), que dispuso su liquidación, medida que luego fue revocada, cuando finalmente se declaró lícita su actividad en el país.

“La Justicia nos dio la razón frente a una serie de acusaciones y seguimos operando con normalidad. Aún tenemos casos pendientes de resolución en distritos donde llegaron a las cortes provinciales, como en la Provincia de Buenos Aires, que aún no se expidió sobre un reclamo. Lo mismo sucede con el Colegio de Corredores de la Ciudad, con un expediente que sigue su curso a raíz de una presentación en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En Santa Fe, la Corte provincial emitió un fallo favorable a nosotros”, repasó Sosa.

Para el empresario, la pandemia y la desregulación que impulsó el Gobierno consolidaron los cambios que se dieron hace cinco años. “Fueron un punto de inflexión. Si bien el sector no se se terminó desregulando, esta gestión promueve la competencia y la gente entendió que el mercado cambió”, destacó sobre cómo se modificó la dinámica inmobiliaria.

RE/MAX prevé cerrar 2025 con 20 aperturas de oficinas. Foto: RE/MAX

En este contexto, la compañía continuó su expansión. Prevé cerrar 2025 con 20 aperturas de oficinas, que se sumarán a las 210 que operan en la Argentina y 11 en Uruguay, con 8.500 agentes adheridos. “En 2024, inauguramos 18. El plan es extender de forma estratégica la cobertura. Nos falta llegar a tres provincias: Formosa, Santa Cruz y Misiones”, señaló Sosa.

Y calificó al mercado actual como “más agresivo”. “Es más grande desde hace dos años. Crecimos en operaciones: pasamos de 3.000 a 5.000 mensuales. Pero así como es más grande, también es más competitivo: en la Ciudad, teníamos 32% de cuota de mercado, y bajó a 27%. Se sumaron un 20% de agentes”, precisó.

El enfriamiento de los créditos inmobiliarios

Pese a este dinamismo, para Sosa “2025 viene siendo complejo”. “Esperamos cerrar con 20% más de volumen de operaciones que en 2024. El 60% suelen concentrarse en la segunda mitad de año. La tendencia indica que esta vez será al revés. Es probable que el segundo semestre de 2024 sea superior al de 2025 y que el trimestre fuerte sea el de mayo, junio y julio, que arrastró el coletazo de la reactivación crediticia”, anticipó.

Y aclaró que “todavía no se vio del todo el impacto de la suba de las tasas”, que enfrió los créditos inmobiliarios y frenó la actividad en agosto, con una baja en la compraventa de 4,2% el mes pasado contra julio. “Seguramente persista la caída en septiembre y octubre, también por la incertidumbre electoral”, adelantó.

Y reconoció que hubo escrituras que no se concretaron. “Hay que estar encima y cerca del cliente que tiene una carpeta hipotecaria. Hubo personas que no pudieron avanzar cuando les movieron las condiciones”, admitió.

Sebastian Sosa tiene el derecho de uso de la marca en la Argentina y Uruguay. Foto: RE/MAX

A su vez, sostuvo que “los bancos no tienen incentivos para dar créditos hipotecarios a largo plazo, sino solo préstamos personales, por lo que la baja de las tasas no va a tener un impacto cercano en la oferta”.

De cara a 2026, Sosa vislumbra “un panorama optimista, pero conservador”. “Será clave el clima poselectoral. Dependerá de la respuesta de la población al resultado y la confianza que deposite en el Gobierno. Si le suelta la mano, el mercado se va a retrotraer”, consideró.

Sobre los precios, resaltó que “aún no se revalorizaron como se esperaba por la reaparición del crédito” y que “están baratos” respecto del precio de construcción y comparado a otros países de la región. Según el índice mensual que RE/MAX elabora con UCEMA, de abril en adelante, los valores del metro cuadrado se mantuvieron en torno a US$ 2.100 en la Ciudad.