Personal transforma su operación con el uso de la Inteligencia Artificial

Personal Argentina llevó a cabo una nueva edición del Seminario Internacional de Tecnología (SIT), consolidado como un espacio clave para anticipar tendencias en la industria TIC. La edición 2026 se desarrolló durante tres jornadas en formato híbrido y presencial, reuniendo a más de 11.000 asistentes provenientes de Argentina, Paraguay y Uruguay, junto a proveedores tecnológicos y ejecutivos de compañías como Huawei, AWS, Google, Nokia, Globant y ZTE.

En esta oportunidad, el SIT incluyó más de 190 presentaciones centradas en automatización, conectividad, inteligencia artificial generativa y evolución de infraestructura. Durante el evento, la marca de servicios de Telecom Argentina expuso la dirección de su estrategia de transformación digital, enfocada en redes más autónomas, operaciones automatizadas e inteligencia artificial aplicada transversalmente al negocio.

Miguel Fernández, CTO de Personal, aseguró: «La evolución tecnológica nos desafía a construir una operación cada vez más automatizada y resiliente». Además, explicó que están incorporando inteligencia artificial en diversos niveles de la infraestructura para anticipar eventos, optimizar recursos y avanzar hacia una red más autónoma.

La compañía presentó avances en automatización, redes autorreparables y despliegues de fibra óptica y 5G. El objetivo es avanzar hacia modelos de Redes Autónomas, donde gran parte de la gestión técnica se ejecute de forma automatizada. Actualmente, más del 60% de las órdenes técnicas de Personal ya son gestionadas mediante agentes inteligentes. Asimismo, se exhibieron asistentes digitales orientados a técnicos y despachantes, que facilitan el acceso a información contextual y aceleran diagnósticos durante visitas a clientes.

Otro anuncio destacado fue la presentación del Gen AI Innovation Hub de Personal, un centro de innovación en inteligencia artificial creado para concentrar desarrollos basados en IA generativa y arquitecturas agénticas aplicadas a redes, experiencia de clientes, productividad y procesos corporativos.

Guillermo Páez, director de Plataformas de Productos y Servicios de Personal, afirmó: «La inteligencia artificial ya no es una tecnología aislada: atraviesa plataformas, procesos y formas de trabajo». Añadió que la organización evoluciona hacia un modelo cognitivo en el que las capacidades de IA se integran transversalmente para potenciar a las personas, las operaciones y el negocio.

El Hub funciona sobre Más IA, una plataforma interna desarrollada para centralizar modelos y capacidades reutilizables de inteligencia artificial. Su arquitectura permite acelerar la implementación de nuevos casos de uso y escalar herramientas de automatización en distintas áreas de la compañía.

Entre las soluciones ya en funcionamiento se destacó Concierge, un agente conversacional que procesa aproximadamente 450.000 llamadas mensuales. Este sistema es capaz de interpretar lenguaje natural, responder consultas frecuentes y derivar interacciones hacia canales digitales sin intervención humana.

La empresa también mostró aplicaciones de IA en productos de consumo y servicios financieros. En Flow, por ejemplo, utiliza algoritmos para personalizar recomendaciones de contenidos, mientras que en Personal Pay desarrolla agentes inteligentes orientados a acelerar procesos de testing y desarrollo de productos digitales.

Además de la inteligencia artificial, la agenda del SIT 2026 puso especial énfasis en eficiencia energética y sustentabilidad. En este contexto, Personal presentó iniciativas como la instalación de paneles solares en edificios corporativos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

Frente a una industria cada vez más presionada por el crecimiento del consumo de datos y la demanda computacional de la IA, las telecomunicaciones comienzan a combinar la expansión de infraestructura con automatización y eficiencia energética. En este escenario, Personal busca posicionarse no solo como un proveedor de conectividad, sino también como una plataforma integrada de servicios digitales.