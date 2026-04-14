Personal de Prefectura y contrabandistas se enfrentaron a los tiros en el río Paraná

Personal de la Prefectura Naval Argentina protagonizó un enfrentamiento a tiros con contrabandistas durante un operativo de custodia fronteriza en la zona de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.

El intercambio de disparos, registrado en video, se produjo cuando agentes federales interceptaron una embarcación que transportaba mercadería de contrabando valuada en 245 millones de pesos, a la altura del kilómetro 1.924 del río Paraná, en el sector conocido como Paraje Cantera.

Según informaron fuentes oficiales, la Prefectura patrullaba la zona cuando detectó una lancha proveniente de la costa paraguaya, cargada con 53 bultos que contenían electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y otros artículos.

Al advertir la presencia de la fuerza, los tripulantes de la embarcación maniobraron rápidamente hacia la costa, abandonaron la carga y escaparon internándose en una zona de espesa vegetación.

Ante esta situación, los agentes solicitaron refuerzos. Al llegar, comenzaron a ser atacados desde ambos márgenes del río con armas automáticas, escopetas y piedras.

El personal de Prefectura respondió repeliendo la agresión conforme a los protocolos vigentes, pero, por disposición de la Justicia Federal, se replegó rápidamente hacia una zona segura.

Durante la maniobra, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, en el que resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros. La mujer fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, donde se encuentra fuera de peligro.

Pese a la situación de extrema tensión, el personal logró asegurar la mercadería abandonada por los contrabandistas y trasladarla a una dependencia local, donde se procedió a la apertura de los bultos en presencia de testigos hábiles.

En el operativo también intervinieron otras fuerzas federales y provinciales, que colaboraron en tareas de apoyo y seguridad. La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que buscará determinar la identidad de los agresores.