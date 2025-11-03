Persecución en Resistencia: detienen a nueve jóvenes tras fuga y disparos

3 de noviembre de 2025 Lectores: 40

Nueve jóvenes fueron detenidos en la madrugada de este lunes luego de una persecución policial a alta velocidad que se inició frente a un boliche céntrico de Resistencia y terminó varios kilómetros después, tras una fuga y presuntos disparos contra los móviles policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 5:45 de la mañana en la intersección de Avenida Alberdi y calle Franklin, frente al local bailable “Consentido”, bajo jurisdicción de la Comisaría Tercera Metropolitana. Según el parte policial, un grupo de entre 16 y 21 años abordó una camioneta Toyota SW4 gris oscuro sin patente y comenzó a realizar maniobras peligrosas al retirarse del lugar.

Fuga y disparos durante la persecución

Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor evadió el control y se dio a la fuga, lo que desató un seguimiento que atravesó las jurisdicciones de las comisarías 2ª, 4ª y 6ª. En la persecución intervinieron móviles y motoristas de la División Caminantes, quienes informaron que durante la huida los ocupantes habrían efectuado disparos de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo realizó maniobras temerarias y puso en riesgo la seguridad de terceros, mientras los agentes trataban de cerrar el paso por distintas arterias de la ciudad.

Detención en Pasaje Salta

El operativo finalizó en calle Fray Rossi al 522, donde los ocupantes abandonaron la camioneta e intentaron escapar a pie. La rápida coordinación policial permitió interceptarlos en Pasaje Salta al 1352, donde fueron reducidos y detenidos.

En total, fueron aprehendidas nueve personas —seis mujeres y tres hombres— de entre 16 y 21 años. Todos fueron trasladados al Servicio de Medicina Legal y quedaron a disposición de la unidad fiscal interviniente.

La investigación continúa para determinar si los disparos fueron efectuados con armas reales y establecer la procedencia del vehículo utilizado durante la persecución.