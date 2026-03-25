Persecución de película en la Ciudad: escapó en moto, se tiró al Riachuelo y terminó detenido en un desagüe

Dos hombres fueron detenidos tras una intensa persecución policial que comenzó en Villa Devoto y terminó en Villa Soldati, luego de intentar robar un auto a mano armada. El hecho tuvo un desenlace insólito: uno de los sospechosos se arrojó al Riachuelo para escapar, pero fue encontrado oculto en un desagüe.



Cómo comenzó la persecución

Todo se inició cerca del mediodía, cuando dos hombres a bordo de una moto intentaron robarle el vehículo a un hombre de 69 años.

Según el parte policial:

Rompieron un vidrio del auto

Intentaron concretar el robo a mano armada

Escaparon rápidamente tras ser detectados

Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los sospechosos y activar un operativo para seguir su recorrido.

Más de 10 kilómetros de fuga

La persecución se extendió por distintos barrios del sur de la Ciudad:

Parque Chacabuco

Bajo Flores

Nueva Pompeya

Hasta llegar a la ribera del Riachuelo

Finalmente, en la zona de avenida 27 de Febrero y Cámpora, la policía logró interceptarlos.

Un intento de fuga extremo

Uno de los delincuentes fue detenido en el lugar.

El otro, en cambio, decidió escapar a pie y, acorralado, tomó una decisión extrema:

Se arrojó al Riachuelo para evitar ser capturado

Durante más de una hora, los agentes no lograban ubicarlo, por lo que intervino un grupo especial.

Dónde lo encontraron

El sospechoso fue finalmente localizado por personal de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM):

Estaba escondido en un desagüe

Fue reducido y detenido cerca de las 14:50

Quiénes son los detenidos

Los dos hombres, de 32 y 35 años:

Tienen antecedentes por robo

Uno también por narcotráfico

Residen en el partido de Lanús

Quedaron a disposición de la Justicia, mientras que la policía logró recuperar los elementos sustraídos.

Un operativo que pudo terminar peor

El episodio, que combinó robo, persecución y una fuga poco habitual, generó un importante despliegue policial y volvió a poner en evidencia el nivel de riesgo que pueden alcanzar este tipo de hechos en plena vía pública.