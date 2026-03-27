Perdió a su hermano a los 15 años y creó una red global para prevenir suicidios: “Quiero decirle que lo amo”

Ben West tenía 17 años cuando encontró a su hermano menor, Sam, inconsciente en su habitación. Había atentado contra su vida. Pese a los intentos de reanimación y la llegada de los servicios de emergencia, el adolescente de 15 años murió.

El episodio ocurrió en 2018, en Kent, Reino Unido, y marcó un quiebre en su vida. Desde entonces, West reorientó su carrera y decidió dedicarse a la prevención del suicidio.

Qué pasó con Sam West y cómo impactó en su familia

Sam había sido diagnosticado con depresión clínica meses antes. Con el tiempo, su comportamiento cambió: se volvió más distante y dejó de interactuar como antes con su familia.

La noche de su muerte, su hermano había tenido una discusión con él sin dimensionar la gravedad del momento. Durante años, West cargó con la culpa. “Estaba convencido de que era mi culpa”, explicó luego.

Con el tiempo, entendió que el suicidio no responde a una sola causa, sino a múltiples factores que se combinan.

Qué es “Reasons to Stay”, el proyecto creado tras la tragedia

A partir de esa experiencia, West lanzó en 2026 “Reasons to Stay”, una iniciativa global de prevención del suicidio basada en cartas anónimas.

El sitio reúne mensajes escritos por personas de todo el mundo que se muestran de forma aleatoria a quienes lo visitan, con el objetivo de generar una conexión inmediata en momentos de crisis.

La plataforma fue creada en memoria de Sam West y busca transmitir una idea central: que incluso en situaciones límite, no se está solo. Además, permite que cualquier usuario escriba su propia carta para otra persona en crisis.

Los contenidos son revisados por profesionales para evitar mensajes que puedan resultar contraproducentes.

En su primer mes, el proyecto recibió decenas de miles de cartas y acumuló más de dos millones de lecturas a nivel global.

Qué revela la historia sobre la salud mental y el suicidio

En una entrevista con The Times, West planteó que, aunque la salud mental tiene mayor visibilidad pública, todavía falta comprensión sobre la depresión y el suicidio.

Uno de los puntos que remarca es que muchas personas no necesariamente quieren morir, sino dejar de sufrir. También advierte que no hay una única causa que explique estos casos.

Desde su experiencia, sostiene que el acompañamiento cercano y la escucha pueden ser más efectivos que las soluciones rápidas o los consejos superficiales.

Con el paso del tiempo, su mirada sobre lo ocurrido también cambió. Donde antes había enojo, hoy hay mayor comprensión sobre lo que atravesaba su hermano.

En más de una ocasión, expresó qué le diría si pudiera volver a ese momento: “Quiero decirle que lo amo, que estoy orgulloso y que estoy ahí para ayudarlo”.

Esa idea, convertida en acción, es hoy el motor de un proyecto que busca llegar a personas que atraviesan situaciones similares en todo el mundo.