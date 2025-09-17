Pensaron que tenían resaca, se fueron a dormir y nunca más despertaron: «Queremos justicia»

Una mujer británica y su novio sudafricano murieron después beber limoncello contaminado con metanol. Sus cuerpos fueron encontrados en una habitación de hotel en Hội An, Vietnam. «Queremos justicia», reclamaron sus padres, quienes no tienen novedades del caso.

Greta Otteson, de 33 años, vivíad desde hace dos años en Hội An con Arno Quinton, de 36, donde la pareja administraba una villa hotelera para los turistas. En noviembre de 2024, los padres de Greta —Paul, de 71 años, y Susan, de 70— viajaron a Vietnam para conocer a Arno por primera vez. La pareja anunció su compromiso poco después, según informó la BBC.

«Fue encantador, estábamos muy felices», dijo Paul, quien describió a Arno como «tranquilo pero muy inteligente» y alguien a quien «le hubiera encantado tener como yerno». Durante su estadía, la familia comió varias veces en Good Morning Vietnam, un conocido restaurante italiano, donde recibieron tragos gratis de limoncello casero.

Unas semanas más tarde, antes de que Paul y Susan regresaran a Inglaterra, le regalaron a su hija y Arno unas botellas de limoncello casero de aquel restaurante. Horas después de beber el limoncello, Greta escribió a sus padres para decirles que tenía «la peor resaca de su vida» y que se iba a acostar, pero nunca se despertó.

Greta Otteson desde hace dos años que vivía en Hội An con Arno Quinton donde la pareja administraba una villa hotelera para los turistas. Foto: Facebook/Greta Otteson.

Greta fue encontrada muerta por el personal en una habitación del primer piso en Hội An, alrededor de las 11.20 hora local del jueves 26 de diciembre. Arno fue hallado muerto en una cama en otra habitación que, según informaron las autoridades vietnamitas, fue cerrada con llave desde adentro.

Los exámenes post mortem encontraron que la pareja murió por intoxicación severa por metanol, un tipo de alcohol que se encuentra comúnmente en productos de limpieza, combustible y anticongelante. Es similar al etanol, que se usa para bebidas alcohólicas, pero es más barato y más tóxico para los humanos debido a la forma en que el cuerpo lo procesa.

Cientos de personas se envenenan con metanol cada año en el sudeste asiático, según la organización benéfica Médicos Sin Fronteras (MSF).

En febrero, el barman que supuestamente hizo el limoncello fue arrestado por «violar las regulaciones sobre seguridad alimentaria» al «usar alcohol usado de grado médico a 70 grados, junto con agua filtrada, cáscara de limón y azúcar blanca para crear dos botellas de limoncello».

Actualmente, está detenido sin cargos. De ser encontrado culpable, podría ser condenado con una pena de siete a 15 años de cárcel, de acuerdo con las leyes vietnamitas.

Familia británica exige justicia tras muerte por intoxicación en Vietnam

Ahora, las cenizas de Greta y Arno reposan en la casa de los Otteson. «Queremos ponerlos a descansar, pero creemos que no podemos hacerlo hasta que obtengamos una conclusión adecuada», dijo Paul.

Según detalló la BBC, a Paul y Susan se les advirtió que las investigaciones toman mucho tiempo en Vietnam, con la posibilidad de que un sospechoso sea detenido durante un año antes de ser acusado o liberado.

«No podemos seguir adelante. Susan me pregunta todas las mañanas cuando nos despertamos: ‘¿Hay alguna noticia? ¿Hay alguna noticia?’ Tengo que decir ‘no, nada todavía’», dijo Paul.

Los padres de Greta reclaman justicia por la muerte por intoxicación de su hija y su pareja. Foto: Facebook/Greta Otteson.

Los Otteson sienten que podrán hacer el duelo por la muerte de su hija y su novio si nombran a las personas responsables y las procesan por el hecho. «Se trata de responsabilidad», agregó Paul.

Además, aseguraron que «muy molestos» porque el restaurante donde habían pedido el limoncello continúa abierto al público y no recibieron disculpas por la muerte. «Simplemente, continuaron como si nada hubiera pasado», dijo Paul, mientras que Good Morning Vietnam no respondió a las solicitudes de comentarios de la BBC.

«Todo lo que hemos trabajado durante más de 40 años, fue todo para Greta y Arno eventualmente, pero ahora no tiene sentido», dijo Paul. Aseguró que enterrará las cenizas de Greta y Arno una vez que concluya la investigación.