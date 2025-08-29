Pelea entre alumnas en Sáenz Peña: una fue hospitalizada

Dos alumnas de 16 años protagonizaron una pelea en la Escuela Técnica Gregoria Matorras, en el centro de Sáenz Peña. Una de ellas debió ser trasladada al hospital y ya recibió el alta médica.

El hecho ocurrió cerca de las 13 en el patio del establecimiento, según informó el director. La adolescente identificada como A.A. fue llevada en ambulancia al hospital «4 de Junio», donde recibió asistencia y fue dada de alta.

En un video difundido en redes sociales se observa cómo una de las jóvenes recibe una patada en el rostro mientras era contenida por una docente, que logró frenar la agresión.

La Policía intentó ubicar a la menor en su domicilio para que formalice la denuncia, sin lograr contacto. El fiscal en turno, Gustavo Valero, ordenó que se recepcione la denuncia y que la adolescente sea examinada por el médico policial para avanzar con las actuaciones.