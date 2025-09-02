Patricia Bullrich dijo que el Gobierno está en estado de «indefensión» porque los audios fueron tomados en Casa Rosada

Patricia Bullrich vinculó los audios filtrados donde se escucha la voz de Karina Milei a una «impresionante maniobra de inteligencia» y sostuvo que el Gobierno está en «estado de indefensión» porque dijo que fueron tomados dentro de Casa Rosada.

Bullrich comentó a Radio Rivadavia que en las reuniones de Gabinete «ningún funcionario entra con el teléfono», por lo que afirmó que «hay algo más», sobre la manera en que se filtraron los audios de Karina Milei.

«Esta operación de inteligencia, que es grabar en la misma sede del Poder Ejecutivo, en la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de indefensión de todos los ciudadanos», añadió.

La ministra vinculó también la difusión del material a la campaña electoral en marcha. «Nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dolar, todo es en contra el Gobierno. Nos tiran piedras en cada acto que vamos, no nos dejan hacer una campaña tranquila y en paz para difundir las ideas y ahora nos tiran audios grabados en la propia Casa Rosada», remarcó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Foto Guillermo Rodríguez Adami.

«Esto es algo realmente inédito, increíble», aseguró Bullrich por Radio Rivadavia, a la vez que mostró preocupación por el modo en que se habrían obtenido las grabaciones donde se escucha a Karina Milei hablar en una reunión que se habría dado luego de que se conozcan los audios del ex titular de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien la vinculaba con un supuesto entramado de coimas.

La ministra involucró en la maniobra de las grabaciones a «personas ligadas a servicios de inteligencia rusos» y al régimen de Venezuela, además del canal de streaming Carnaval, por donde se difundieron los audios.

«Hace poco denunciamos una injerencia de personas ligadas a servicios de inteligencia rusos y veíamos que podía influir. También veíamos que Venezuela también podía influir, con el avión que ingresó a la Argentina y el secuestro del gendarme Gallo. Todo el tiempo intentan generar acciones para los que pensamos en contra del chavismo», comentó.

Video

Patricia Bullrich aseguró que los audios de las supuestas coimas es una operación de inteligencia en contra el Gobierno

Luego, hizo una mención al canal de streaming Carnaval «de dudosa procedencia para operar el sentido de una elección». «Esto se ha visto en elecciones de otros países», afirmó.

Y agregó: «No son periodistas los que están en ese canal, si fuesen periodistas tendrían que hablar con la fuente cuando reciben alguna información».

Bullrich admitió que al Gobierno le «preocupa» las grabaciones por haber sido registradas dentro de la Casa Rosada y que todavía no tiene confirmada la fecha del origen.

«Yo viví una operación de ochenta días con el caso Maldonado. Todos los días salía gente diciendo que se descubrían cosas nuevas. Todo inventado, fue una construcción de una mentira para transformarla en verdad. Nosotros vamos a defender la verdad a muerte», advirtió.

La mirada de Bullrich sobre las elecciones bonaerenses

Patricia Bullrich y Maximiliano Bondarenko, candidato para la Tercera Sección electoral.

La ministra de Seguridad fue cauta y, tras describir las agresiones que recibieron el Presidente y los candidatos de La Libertad Avanza en los últimos actos en la Provincia, aseguró que hay «un clima feo».

«Cuando vos estás construyendo una propuesta y de lo único que tenes que hablar es que te tiran piedras y operaciones, el clima se enrarece. Nosotros queremos hablar de propuestas y no podemos. Vamos a hacer todo lo posible para seguir avanzando, no retrocediendo», destacó.