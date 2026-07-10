Pases corporativos de julio: Cocos y Bind nombran CEO y hay cambios en Binance y Tiendanube

Grupo Bind designa a Marcela Fernie como nueva CEO

Marcela Fernie asumió como CEO de Grupo Bind desde el 1 de julio. Con más de 30 años de trayectoria en los sectores financiero, tecnológico y de medios de pago, Fernie es licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina y reconocida por su liderazgo en la transformación digital de la banca argentina. En su carrera se desempeñó en Banco Galicia como managing director de Productos y Tecnología y miembro del Comité Ejecutivo, además de ocupar cargos en Banelco y Citibank en áreas comerciales, de banca minorista y marketing. Ha formado parte de los directorios de MODO y GIRE y presidió COELSA. Andrés Meta, hasta ahora CEO y accionista de Grupo Bind, continuará colaborando en la definición estratégica y desarrollo de los negocios del grupo.

Cocos nombra gerente general tras adquisición de Banco Voii

Tras completar la adquisición de Banco Voii, Cocos designó a Martín Diez como gerente general, sujeto a aprobación del Banco Central. El grupo financiero, fundado por Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar, amplía su licencia de Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) con una licencia bancaria, que le permitirá integrar gradualmente nuevos productos y servicios financieros para individuos y empresas en una sola plataforma. Diez cuenta con amplia experiencia: fue CFO de Banco Hipotecario durante más de seis años, director del Mercado Abierto Electrónico (MAE) durante cinco años, y trabajó once años en Deutsche Bank.

Untold asciende a Pablo Sánchez Liste como CEO

Untold nombró a Pablo Sánchez Liste como CEO del ecosistema, en el marco de la nueva etapa liderada por Darío Straschnoy, Executive Chairman. Sánchez Liste mantiene una larga relación con Untold, habiendo sido cliente de varias de sus agencias en diferentes países desde su rol como CMO y Director de Comunicación de marcas relevantes. Ingresó al equipo inicialmente liderando las operaciones en Argentina y México. En su nuevo cargo, tendrá a su cargo la gestión ejecutiva del ecosistema, trabajando junto a Straschnoy y los equipos directivos de las siete agencias en los países donde opera.

Tiendanube incorpora a Daniel Azevedo como CFO

La plataforma de comercio electrónico Tiendanube contrató a Daniel Azevedo como Chief Financial Officer (CFO). Azevedo cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría financiera estratégica, incluyendo 16 años en Boston Consulting Group (BCG), donde fue Managing Director y Senior Partner, liderando las prácticas de Consumer & Retail y Global Advantage para Europa, Medio Oriente, América del Sur y África. Es graduado de la Stanford Graduate School of Business e ingeniero en computación por la Universidad de Campinas (Unicamp). Santiago Sosa, CEO y cofundador de Tiendanube, destacó que “tener un CFO con perfil tecnológico y de inteligencia artificial representa una ventaja real para liderar la transformación digital”.

Binance nombra a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, y a Daniel Acosta como Head para América Latina

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, designó a Matías Alberti como gerente general para Argentina y Cono Sur, integrándose al equipo regional liderado por Daniel Acosta, recientemente nombrado Head of Latin America en reemplazo de Guilherme Nazar, quien asumirá como asesor estratégico. Alberti tiene más de siete años de experiencia en fintech y criptomonedas, habiendo liderado lanzamientos de mercado, cumplimiento regulatorio y equipos multifuncionales en diversos países. Antes de incorporarse a Binance, fue country manager de Coinbase en Argentina y desempeñó cargos ejecutivos en Buenbit y Clara. Es contador público por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Finanzas por la Universidad Torcuato Di Tella, y realizó posgrados en Blockchain y Fintech.

Por su parte, Daniel Acosta fue gerente general de Binance para Colombia y Norte de América Latina desde 2022 y continuará supervisando Colombia, Centroamérica y el Caribe. Antes de Binance, ocupó varios cargos en Mastercard, incluyendo líder regional de productos de cripto y blockchain para América Latina y el Caribe. Es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Gestión por la FIU y cursó programas en Innovación y Pensamiento Exponencial en Singularity University.

Gabriel Dib promueve su rol en Aon para Latinoamérica

Aon, firma especializada en manejo de riesgos, designó a Gabriel Dib como Head of Enterprise Client Group & Multinational Clients para Latinoamérica. En su nuevo cargo, Dib impulsará un enfoque integrado de asesoría en riesgos y capital humano para multinacionales en la región. Dib forma parte de Aon desde hace 12 años, incluyendo ocho en Estados Unidos, donde lideró portafolios estratégicos y fortaleció relaciones con grandes corporaciones.

Grupo Gestión anuncia a Fabricio Tessi como gerente de Ventas Interior

Grupo Gestión, empresa de servicios de búsqueda, selección y gestión de capital humano, incorporó a Fabricio Tessi como gerente de Ventas Interior. Egresado del IAE Business School y ponente en Endeavor Mendoza, Tessi liderará y supervisará los equipos comerciales regionales, detectando oportunidades de crecimiento, nuevos mercados y clientes potenciales, además de dirigir la estrategia comercial nacional.

AVIRA designa a Viviana Chaskielberg como directora ejecutiva

La Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) nombró a Viviana Chaskielberg como directora ejecutiva. Chaskielberg inició su carrera en Towers Perrin Marcu y Asociados y desarrolló más de 25 años en Prudential Seguros, hasta alcanzar la Dirección Financiera. También cuenta con experiencia internacional como