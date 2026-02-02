Pasajeros del Tren Roca tuvieron que autoevacuarse tras un accidente en Glew

Ocurrió en el ramal Alejandro Korn. El servicio funcionaba limitado entre Plaza Constitución y Burzaco.

Los pasajeros del ramal Alejandro Korn del tren Roca tuvieron que evacuar una formación y caminar por las vías, luego de que este lunes por la mañana se registrara un accidente en cercanías a la estación de Glew. Con motivo del hecho, el servicio funcionaba limitado entre Plaza Constitución y Burzaco.

Según informaron desde Trenes Argentinos, el accidente ocurrió pasadas las 7.30 de la mañana de este lunes, cuando una formación del ramal Alejandro Korn colisionó con una persona a la altura de Glew.

Un video grabado por uno de los usuarios que se encontraba en el lugar dio cuenta de la activación del protocolo de emergencia y la evacuación de los pasajeros. En las imágenes se puede ver cómo varias personas descienden del tren mediante una pequeña escalera colocada por el personal ferroviario y luego caminan entre los rieles hasta llegar a un paso a nivel cercano.

Por lo que se llega a apreciar en la grabación, la evacuación se realizó de manera controlada, mientras el tren permanecía detenido en la zona del accidente.

Como consecuencia de este hecho, los trenes del ramal Alejandro Korn no llegaban a la estación cabecera y el servicio funcionaba de forma limitada únicamente entre Plaza Constitución y Burzaco, lo que generó importantes demoras en plena hora pico de esta mañana.

En el lugar trabajó personal ferroviario y los servicios de emergencia con el objetivo de asistir a los pasajeros. Desde la empresa recomendaron consultar el estado del servicio antes de viajar y prever posibles demoras, especialmente durante la mañana de este lunes.

Pasadas las 9.30, el servicio continuaba interrumpido en el tramo afectado y, hasta ese momento, no se habían informado novedades oficiales sobre la normalización total del ramal.

La Fraternidad amenaza con un paro de trenes para el jueves 5 de febrero

El gremio La Fraternidad anunció un posible paro de trenes para el jueves 5 de febrero debido a la falta de un acuerdo salarial con el Gobierno, según informaron fuentes sindicales.

Tras la última reunión paritaria, donde las empresas del sector ofrecieron una recomposición de «apenas el 1 por ciento» para los haberes de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable frente al contexto inflacionario, el gremio evalúa ir al paro.

Si bien la amenaza está sobre la mesa, la confirmación de la medida de fuerza quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la realización efectiva del paro «queda supeditada a las nuevas ofertas» que los representantes gremiales esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con las patronales.

De no haber avances, se espera que La Fraternidad formalice la convocatoria a la huelga ese mismo lunes mediante un comunicado oficial.

El conflicto salarial se enmarca en un escenario de tensión más amplio entre los sindicatos del transporte y el Gobierno nacional. El titular del gremio, Omar Maturano, ya había adelantado públicamente su rechazo a los capítulos de la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei.