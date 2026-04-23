Pasajero de crucero reporta cinco cuerpos en el mar y se desata operativo trágico

Un crucero que zarpó de Roma el 19 de abril con más de 3,000 personas a bordo, rumbo a Copenhague, vivió un episodio dramático tres días después de iniciado el viaje. Durante la travesía, uno de los pasajeros del Sapphire Princess divisó un chaleco salvavidas naranja flotando en el mar Mediterráneo, lo que llevó al descubrimiento de cinco cuerpos sin vida en el agua.

Según informó la agencia EFE, el hallazgo ocurrió el miércoles 23 de abril, cuando la embarcación navegaba aproximadamente a 140 millas náuticas (unos 225 kilómetros) al este de Cabo de Palos, con una parada prevista en las costas de España. Tras la señalización inicial, la tripulación desplegó un operativo para recuperar los cadáveres. Un video grabado por un pasajero y difundido en redes sociales muestra el trabajo de los rescatistas al recuperar los cuerpos, confirmando que ninguno presentaba signos vitales.

La secuencia se repitió cuatro veces más hasta que el capitán anunció que se habían recuperado cinco cuerpos en total. Varios pasajeros presenciaron el operativo desde sus camarotes y expresaron su conmoción ante la trágica situación. “Fue muy triste presenciarlo, estaba temblando por dentro. La tripulación fue muy buena ayudándonos a mantener la calma, pero todos estaban conmocionados”, relató un testigo que prefirió mantener el anonimato.

La Delegación del Gobierno central en la Región de Murcia informó que los cuerpos fueron trasladados al puerto de Cartagena, donde se inició una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente. La Policía Nacional evalúa si este hallazgo está vinculado con otra embarcación encontrada a la deriva el lunes a unas 25 millas (40 kilómetros) de Cartagena. En esa ocasión, un buque militar francés y el Salvamento Marítimo rescataron a dos sobrevivientes y localizaron tres cuerpos sin vida; los supervivientes afirmaron que partieron desde Argelia con 18 personas, por lo que se consideran 13 desaparecidos.

Uno de los sobrevivientes fue detenido por presunto homicidio imprudente y favorecimiento de la inmigración irregular. Por el momento, autoridades no confirmaron si existe relación entre ambos casos. Las investigaciones forenses y judiciales en curso determinarán si se trata de hechos vinculados o independientes.

Tras lo ocurrido, el Sapphire Princess ofreció asistencia psicológica a los pasajeros afectados y reanudó su itinerario, que tiene una duración total de 14 días con llegada prevista para el 3 de mayo en el puerto de Copenhague. El crucero, que opera desde 2004 y es un barco gemelo del Diamond Princess, cuenta con más de 700 balcones que permiten a los viajeros tener vistas directas al mar.