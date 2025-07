«Partió al gimnasio celestial la hexacampeona mundial»: los mensajes de despedida a Locomotora Oliveras

Luego de dos semanas internada por un ACV isquémico en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, Alejandra «Locomotora» Oliveras, leyenda del boxeo argentino, falleció a sus 47 años. Una vida difícil. La pobreza, la desigualdad y la violencia la obligaron a hacerse fuerte en los momentos más difíciles y lejos de lamentarse, supo encontrar en esas experiencias la motivación para superar cada obstáculo.

Desde boxeadores hasta modelos. Al confirmarse la noticia de su partida, las redes sociales se llenaron de mensajes y posteos emotivos hacia quien fue la representante más fuerte del boxeo femenino en Argentina. Marcela «Tigresa» Acuña, protagonista junto a Alejandra de una rivalidad histórica, recordó aquellas épocas en diálogo con TN.

“Estoy muy triste. No me lo esperaba. Hasta ayer prácticamente estaba bien por cómo venía su evolución. Seguía los partes médicos todos los días. Es algo terrible. La voy a recordar con toda la energía que ella tenía. ¿De qué otra forma si no? Era una mujer que iba constantemente al frente y buscaba influenciar a la gente para que pueda vivir de la mejor manera, disfrutar de la vida. Como ella decía, hay que vivir el momento porque nunca sabes cuándo se te apaga la luz. Tanta razón tenía… ahora nos dejó un vacío y la vamos a extrañar muchísimo», dijo la Tigresa.

“Dentro del boxeo destacábamos su fortaleza, su forma de dar sus mensajes. A algunos les gustaba, a otros no tanto, pero ella era así. Al que le guste, bien; y al que no, también. Ella era auténtica y se mostraba como era y no le importaba a quién le gustaba y a quién no”, afirmó. Además, la boxeadora también dejó un conmovedor posteo en redes en memoria de Alejandra.

La ex campeona mundial Yésica Bopp, también dio sus condolencias y agradeció a la Locomotora por su incansable lucha dentro y fuera del cuadrilátero. “Gracias por tanto. Ojalá que la mayoría que te escucharon se hayan quedado con un poco de tu fuerza. Gracias por la lucha del boxeo femenino”. Horas antes de su partida, Yésica le había dedicado unas palabras de motivación en sus redes: «Dale nena!!!! Tuviste peleas más bravas dale que de esta se sale!!!

La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, dejó un mensaje a través de «X» con una foto de un acto donde se las veía juntas: «Locomotora, te vamos a recordar siempre con esa sonrisa y esa energía que te caracterizaban. Hasta siempre, campeona».

«Con dolor despido a Alejandra “Locomotora” Oliveras. Amiga valiente que nos enseñó a pelearle a la vida con coraje y sonrisa. En la clínica nos dejó un mensaje de resiliencia inolvidable. Hasta me regaló sus guantes y me dio una clase de boxeo. Gracias por tanto. «, publicó el Doctor Alberto Cormillot vía «X».

Jorge «Roña» Castro, boxeador argentino y campeón del mundo, recordó a Alejandra «Locomotora» Oliveras en el día de su fallecimiento. «La Locomotora fue una campeona del mundo pero no fue reconocida. Ella no ganó dinero con los títulos que tuvo y hace unos años no tenía una casa donde vivir. Lamento mucho lo que le pasó porque ella era una mina que le ponía h**** a la vida, le puso ovarios y salió adelante. Siempre la quise porque era una mina divertida. Tenía ese léxico de paisano… A todos les daba aliento por la vida».

Maravilla Martínez, quien hace unos días le había enviado palabras de aliento desde su canal de streaming, publicó un fragmento de su charla con Alejandra en su paso por FM 95.9 junto a un breve mensaje. «Locomotora querida, tu paso por este mundo no fue en vano. Inspiraste, peleaste, y dejaste huella en cada rincón donde pisaste con fuerza y corazón. Donde sea que vayas ahora, seguí motivando, porque hasta el cielo necesita una campeona como vos».

El modelo y panelista de Telefé, Hernán Drago, quien mantenía una cercana amistad con Alejandra, quebró en llanto cuando la conductora de Cortá por Lozano, Sol Pérez, dio a conocer la triste noticia. “No lo puedo creer. No lo puedo creer. Fuimos compañeros un par de años. Yo hablaba seguido con ella, tuvimos un par de proyectos. Hemos hecho radio juntos también”.

“Pero más allá de las cosas televisivas, hemos compartido charlas en camarines y cosas comunes”. Acto seguido, señaló que pese a que estuvo una semana en terapia intensiva, él tenía fe de que iba a salir adelante. “Esta semana le estuve mandando mensajes a su WhatsApp diciéndole que era cuestión de tiempo que ella respondiera, que sepa que no estaba sola”.

“Ayer le mandé un mensaje porque había escuchado a sus hijos hablando en la televisión con tanto amor, con tanto respeto, dando una buena noticia, que tenía algún reflejo, que había abierto los ojos… Que eso hablaba de la excelente madre que había atrás. La verdad que lo último que supe de ella fue eso, esta mañana también, porque vivo buscando las noticias, había escuchado también eso, que tenía una mejoría. No lo esperaba ni loco. Me mató. Me mató porque fue realmente injusto, inmerecido, inesperado. Le mando un beso grande a la familia”, concluyó.

Exfutbolista y periodista deportivo José Chatruc, también se despidió de ella a través de Instagram. «Buen viaje Locomotora. Este año te conocí un poco más, esa energía, esa alegría. Ese agradecimiento a la vida y a disfrutar cada detalle. Me quedo con eso, con la enseñanza que nos dejaste más allá de tus recontra importantes éxitos y récords deportivos. La vida es HOY, no tenemos nada comprado, te morís mañana, nos dijiste, que te vas a calentar, y cerraste con tu clásico, no seas pel*tudo. Beso al cielo locamotora, pero loca linda y valiosa», escribió.