Participaba en un juego de geografía y ubicó a la Argentina en un lugar insólito del mapa

Se viralizó un video donde una joven intentó ubicar a Argentina en el mapa, pero cometió un error garrafal.

STREAMER ALEMANA PERDIÓ EN EL JUEGO DE ADIVINAR EL PAÍS PORQUE BUSCABA A ARGENTINA EN EUROPA

«¿Cómo que Argentina no está en Europa?»

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/LpmDCYs31s

— ELDUCK (@elduckpost) February 17, 2026

La streamer alemana conocida como Peonyia decidió sumarse al juego de ubicar países en el mapa planisferio en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando tuvo que ubicar a Argentina se le volvió todo difícil.

La joven buscaba a la Argentina en el continente europeo, y se puso cada vez más nerviosa al no poder encontralo. «¿Dónde está Argentina? ¡No puede ser que no sepa dónde está».

Cuando el tiempo de búsqueda terminó, el juego le señaló el lugar correcto donde está el país, América del Sur. La joven mostró su sorpresa y dijo que siempre creyó que Argentina estaba en otro continente: «Toda mi vida pensé que Argentina pertenecía Europa», confesó la influencer.

Tras viralizarse el video, cientos de usuarios se expresaron en las redes sociales y hubo quienes reflexionaron sobre el insólito error de la influencer: «Dale, ¿no tienen un profesor como la gente que les enseñe geografía?»; «No le enseñan geografía en la escuela?»; «Me mata porque ella estaba convencida de que Argentina estaba entre Lituania y Ucrania», expresaron algunos usuarios.

GML