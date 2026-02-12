Parte de las maniobras de la AFA y la empresa de Faroni se investigarán en la justicia nacional

La Cámara del Crimen revocó este miércoles un fallo que había ordenado que una denuncia contra el presidente y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, por administración fraudulenta por el manejo de los fondos de la entidad en el exterior se acumule con la investigación por presunto lavado de dinero que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el camarista Ignacio Rodríguez Varela aceptó un planteo del empresario Guillermo Tofoni, quien presentó la denuncia, para que la presunta administración fraudulenta a la AFA se investigue en la justicia penal nacional y no en Lomas de Zamora.

El magistrado revocó un fallo de la jueza de instrucción Paula Petazzi que había enviado la denuncia de Tofoni a su colega federal de Lomas de Zamora Luis Armella porque se trataba de los mismos hechos. Pero Rodríguez Varela consideró que esa decisión fue «precipitada y prematura».

«Los fraudes no dejan de ser comunes -y manifiesta competencia de este fuero-, porque el monto del perjuicio sea muy importante, o porque sus efectos trasciendan a varias jurisdicciones de la república o involucren a una institución privada de enorme relevancia para la ciudadanía argentina», sostuvo el camarista en su resolución.

Así, el manejo de los fondos de la AFA en el exterior se investigarán en dos juzgados por distintos delitos.

Tofoni es dueño de la empresa World Eleven que tenía un contrato con la AFA para la organización de partidos amistosos de la selección argentina y en diciembre pasado denunció que la entidad firmó contratos similares con otras dos compañías. También expuso que hubo una defraudación a la AFA en el contrato que firmó con TourProdEnter LLC para que sea su agente comercial en el exterior ya que se habría dado un desvío de fondos a empresas fantasmas. TourProdEnter LLC es del empresario Javier Faroni y de su esposa Erica Gillette.

Los abogados de Tofoni, Francisco Castex y Luciano Pauls, hicieron la denuncia en la justicia nacional de instrucción para que se investigue una presunta administración fraudulenta. La causa quedó a cargo de la jueza Petazzi y de la fiscal Silvana Russi.

Ambas entendieron que la denuncia debía ser enviada a la justicia federal de Lomas de Zamora porque hay una causa más avanzada. Allí tramita una investigación por presunto lavado de dinero en la que se allanó la AFA y la casa de Faroni en busca de prueba. Así se declararon incompetentes para continuar el caso y remitieron la denuncia.

Pero Tofoni objetó esa decisión y la apeló. El camarista Rodríguez Varela aceptó el planteo y dispuso que la denuncia se investigue en la justicia nacional.

El juez explicó los hechos de fraude corresponden a la justicia nacional y que la AFA tiene su sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y que además es prematuro vincular la denuncia con la causa por lavado de dinero que tramita en Lomas de Zamora.

«Sin duda puede en sentido amplio existir relaciones y vínculos entre el delito de administración fraudulenta y el del lavado de dinero, pero no parece posible que se superpongan o resulten idénticos», explicó.

Rodríguez Varela aclaró que puede haber prueba en común entre la administración fraudulenta y el lavado de dinero: «El avance de los procesos permitirá profundizar el conocimiento de los hechos y ajustar de manera cada vez más certera su encuadre típico. Sin perjuicio de ello, sea que resulten contenidas en la formal intimación de reproches y sus actos posteriores o en decisiones exculpatorias definitivas, las concreciones que se realicen en este fuero no podrán ir más allá de las que integran su competencia, que bien pueden involucrar, en todo o en parte, a las mismas personas acusadas de lavado de activos».