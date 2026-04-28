Paro en el Servicio Meteorológico el 30 de abril: los despidos y los dichos de Sturzenegger reabrieron la tensión y volvieron a poner en alerta a los vuelos

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo este martes y amenaza con afectar directamente la operación aérea. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves 30, en respuesta a las declaraciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y a los cambios que impulsa el Gobierno en el organismo.

La medida de fuerza se enmarca en una fuerte disputa por recortes, despidos y el rediseño del sistema meteorológico. Desde el sindicato rechazan las críticas oficiales sobre el funcionamiento del SMN y denuncian un “vaciamiento” del área, fundamental para la seguridad aérea.

“Los millones de dólares anuales que requieren esos sueldos es dinero que pagan otras familias”, publicó el funcionario nacional en su perfil de la red social X. Además, sostuvo: “¿Debiera el gobierno y el ejército impulsar esta modernización? Sin duda. Tener un mejor SMN tiene muchas ventajas, no sólo para el ejército sino para la población civil”.

El paro podría impactar en los vuelos a nivel nacional, ya que sin reportes meteorológicos confiables, indispensables para despegues y aterrizajes, la actividad aerocomercial entra en una zona de riesgo. En experiencias recientes, medidas similares provocaron demoras, reprogramaciones e incluso cancelaciones.

Ante esta situación, el Gobierno definió la medida como ilegal y publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2026, que modifica el esquema de prestación del servicio meteorológico para la navegación aérea. El artículo 1 reemplaza el artículo 15 de la Ley 27.161 y establece que EANA deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea, autorizándola a hacerlo “por sí o a través de terceros”.

“El paro va a impactar en la seguridad aérea”, advirtió el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien responsabilizó al Gobierno por el conflicto.

El detonante fue una serie de declaraciones de Sturzenegger, quien planteó que el organismo podría funcionar con una estructura mucho más reducida y mayor apoyo tecnológico. Desde el sindicato respondieron que dichos argumentos buscan justificar despidos masivos que afectarían servicios esenciales.

Según ATE, los recortes ponen en riesgo no solo la aviación comercial, sino también la emisión de alertas tempranas, la navegación marítima y la actividad agropecuaria.

El antecedente inmediato es el llamado “apagón meteorológico” ocurrido días atrás, cuando la interrupción de datos generó fuertes restricciones en los aeropuertos. En ese contexto, el sector advierte que sin información climática “no hay vuelos”, situación que podría repetirse si la protesta se desarrolla en toda su magnitud.