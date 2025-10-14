Paro docente de CTERA: arrancó la medida de fuerza en todo el país y los gremios marchan al Congreso

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) inició un paro docente a nivel nacional, en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes 6 de octubre.

La convocatoria es “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”, según informó el gremio.

Además, habrá una concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional desde las 10 de la mañana para acompañar el reclamo, con la consigna: «La escuela enseña y construye esperanza».

Entre los principales reclamos figuran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo para garantizar condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La medida de fuerza fue ratificada por el gremio con un video difundido en redes sociales, que muestran imágenes de lo que fue durante los noventa «La carpa docente» instalada frente al Parlamento.

El paro convocado por CTERA es de alcance nacional, por lo que no habrá clases en ninguna escuela del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada.

El plan de lucha de CTERA comenzó el 6 de octubre con una conferencia de prensa nacional, continuó el martes 7 con conferencias en las provincias y siguió el miércoles 8 con actividades en plazas y espacios públicos de todo el país —como carpas educativas, caravanas, radios abiertas e intervenciones artísticas— bajo el lema “la escuela enseña y construye esperanza”.

Desde el sindicato afirmaron que “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”. La jornada del martes 14 cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.

Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

“Defender la educación pública es defender la Patria”, concluyó el comunicado de CTERA. Por su parte, Frente de Unidad Docente Bonaerense que agrupa a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA adhirió a la medida de fuerza y convocó a «una jornada de protesta, de reclamo y de visualización del recorte y del ajuste del Gobierno Nacional».