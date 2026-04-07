Pareja de Carolina del Norte arrestada por abuso y maltrato a seis hijos

Una pareja de Wake County, Carolina del Norte, fue arrestada y acusada de someter a sus seis hijos a años de abuso sexual, maltrato y negligencia extrema. Según la policía, uno de los niños, de 13 años, vivía encerrado en una jaula para perros.

La detención de Lacy Douglas Hocutt Jr., de 34 años, y Rachelleigh Marie Galasso, de 33, ocurrió el miércoles 1° de abril, luego de una investigación iniciada el 20 de febrero tras recibir una denuncia por presunto abuso y abandono infantil.

Los seis menores, cuyas edades oscilan entre 1 y 15 años, fueron retirados del hogar a mediados de febrero. Medios locales informaron que ninguno de ellos sabía leer ni escribir, ya que jamás recibieron educación. Además, presentaban problemas graves de salud.

El caso más alarmante fue el del adolescente de 13 años, quien se encontraba en estado de desnutrición tan severo que su vida corría peligro. En la primera audiencia judicial, una asistente del fiscal del condado relató que el menor “se mece hacia adelante y hacia atrás y solo repite: ‘Nunca vas a salir. Nunca vas a salir’, lo que sugiere que le decían eso mientras estaba encerrado”.

Otra de las hijas padece escoliosis sin tratamiento y, según los médicos, deberá convivir con esta condición para toda su vida. Varias de las víctimas presentan problemas dentales tan graves que no pueden comer sin dolor y necesitarán extracciones, según informó el canal local WRAL.

Las autoridades describieron la vivienda en la que vivían los niños como inhabitable e insalubre, tanto que los investigadores debieron ingresar con equipos de protección especiales. “Estaba tan sucia que los agentes tuvieron que usar trajes especiales”, explicó la fiscalía.

Hocutt enfrenta cargos por tres violaciones a menores de 15 años y seis violaciones a menores cometidas por un adulto, delitos que podrían implicar cadena perpetua. Galasso fue imputada por abuso infantil con lesiones físicas graves y lesiones corporales graves. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza.

Debido a la gravedad de los hechos, el sheriff del condado de Wake indicó que no se proporcionarán más detalles sobre el caso.