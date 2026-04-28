Paramédicos ayudaron a una pasajera a dar a luz en pleno vuelo

Por favor, abróchese el cinturón de seguridad, asegure la bandeja de servicio y coloque el respaldo de su asiento en posición vertical para… ¿un parto?

Una pasajera de un vuelo de Delta Air Lines que despegó desde Atlanta dio a luz a una niña de 2,5 kilogramos poco antes de que el Boeing 737 aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregon. Dos paramédicas que viajaban en el mismo vuelo prestaron asistencia en el parto, solicitando mantas a otros pasajeros y utilizando un cordón de zapato para amarrar el cordón umbilical.

La bebé, Brielle Renee Blair, nació unas dos semanas antes de lo previsto, mientras que el avión llegó a su destino aproximadamente 20 minutos antes de lo programado.

La madre, Ashley Blair, residente de Tennessee, viajaba a Oregon para contar con el apoyo de su madre durante el parto, pero no logró llegar a tiempo. Entró en trabajo de parto cuando el avión se encontraba a unos 30 minutos de su destino.

Tina Fritz, una de las paramédicas, informó que ella y su colega, Kaarin Powell, regresaban a casa después de unas vacaciones en República Dominicana. Ambas estaban asistiendo a una enfermera que atendía a otro pasajero en la parte trasera del avión cuando una azafata les solicitó que revisaran a Blair.

Al percatarse de que la mujer estaba en trabajo de parto y con contracciones cada vez más frecuentes, comenzaron a apartar a los pasajeros sentados cerca para despejar espacio y preparar el área para el nacimiento.

Las paramédicas pidieron a las azafatas mantas y un kit obstétrico, pero al no contar con equipo adecuado, tuvieron que improvisar. Reunieron mantas de otros pasajeros y usaron un cordón de zapato tomado de una azafata. Powell incluso se desató uno de sus propios cordones para emplearlo como torniquete y para abrir una vía intravenosa.

Según relató Fritz, cuando Blair indicó que era momento de pujar, las azafatas les solicitaron que se sentaran debido a que el avión estaba a punto de aterrizar, pero ellas insistieron en continuar con el parto. Tras tres pujos efectivos, la bebé nació de manera rápida y sin complicaciones.

Powell cortó el cordón umbilical y sostuvo a la recién nacida mientras Fritz la acompañaba. Al llegar a Portland, la bebé mostró una coloración saludable inmediata. “Estaba preciosa. La mamá se comportó como una verdadera estrella de rock”, comentó Fritz.

Una vez que el avión rodó hacia la terminal, las paramédicas entregaron a la bebé a su madre, y los pasajeros celebraron el momento tomando fotografías.

El personal médico de Portland Airport Fire & Rescue confirmó que la madre y la bebé se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladadas a un hospital local para observación, según informó Molly Prescott, portavoz del Puerto de Portland.

Delta emitió un comunicado señalando que un médico y dos enfermeras asistieron a las azafatas durante el evento. Sin embargo, Fritz aclaró que no había ningún médico a bordo y que la única enfermera presente permaneció atendiendo al primer pasajero enfermo.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la tripulación y a los voluntarios médicos a bordo que brindaron atención a una clienta poco antes del aterrizaje en Portland. La salud y seguridad de nuestros pasajeros siempre es nuestra máxima prioridad, y deseamos lo mejor a esta nueva familia”, aseguró Delta en el comunicado.

Fritz, quien ha mantenido contacto con Blair desde el nacimiento, comentó que la madre se ha sentido un poco abrumada por toda la atención recibida. “Siento que ahora somos amigas para siempre”, concluyó Fritz.

Agencia AP

GML