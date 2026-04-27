Para financiar nuevos créditos, Mercado Libre colocó el fondo cerrado más grande de Argentina

Para financiar la expansión de su cartera de créditos en Argentina, Mercado Libre dio un paso clave al colocar el fondo común cerrado más grande del país, por un monto cercano a los 300 millones de dólares.

La organización y emisión del “Mercado Libre Fondo Común de Inversión Cerrado de Créditos” estuvo a cargo de VALO (Banco de Valores S.A.). La emisión alcanzó un total récord de $411.172.881.500, cifra equivalente a aproximadamente 300 millones de dólares, posicionando a este instrumento como el más grande de su tipo en la historia argentina.

A diferencia de los fondos comunes abiertos, que permiten a los inversores entrar y salir diariamente, los fondos cerrados tienen un número fijo de cuotapartes y un plazo de permanencia establecido desde su inicio. En este caso, el fondo tiene una duración de 15 meses.

Esta estructura garantiza que los recursos permanezcan invertidos de manera estable durante todo el período, brindándole a la empresa la previsibilidad necesaria para financiar proyectos de gran escala o, como en esta oportunidad, potenciar su cartera crediticia.

La elección de Mercado Libre por este instrumento representa una validación contundente del mercado de capitales argentino como una fuente de financiamiento sofisticada y confiable.

Al captar fondos a través de este fondo común cerrado, la compañía diversifica sus fuentes de financiamiento y obtiene recursos directos del mercado de capitales, a la vez que ofrece a los inversores locales un activo de alta calidad.

De esta manera, los inversores argentinos incorporan un nuevo instrumento para participar del crecimiento de Mercado Libre, cuyo accionariado cotiza en el Nasdaq (Nueva York) por encima de los 1.800 dólares por acción.

La agencia de calificación FixSCR otorgó al fondo una nota “AAA”, la máxima en la escala nacional, lo que respalda la solidez de los créditos que garantizan el instrumento.

La tasa de rendimiento fijada fue Tamar (tasa de plazos fijos para montos superiores a $1.000 millones) más un margen del 4,25%, una propuesta altamente atractiva que logró una suscripción completa, al 100% de su valor nominal.

Cristian Navarro, CEO de VALO, destacó: “Es un orgullo ser elegidos por una empresa líder global como Mercado Libre y colaborar en la potenciación de su ecosistema mediante instrumentos financieros a medida e innovadores. Este fondo marca un antes y un después por sus características. La confianza que Mercado Libre nos depositó fortalece nuestro prestigio y trayectoria en el mercado de capitales”.

Esta operación forma parte de la estrategia ambiciosa de VALO para consolidarse como un banco mayorista líder, proceso que se aceleró tras su fusión con Columbus en 2025 y que hoy se manifiesta con su expansión en mercados como Uruguay y Paraguay.

Que el gigante del comercio electrónico haya decidido financiar su crecimiento crediticio en el mercado local es una señal clara de que el sistema financiero argentino puede ser un motor efectivo para el desarrollo corporativo.

Con este fondo récord, se cierra un capítulo de incertidumbre y se inaugura una nueva etapa en la que los fondos cerrados de crédito se perfilan como la herramienta preferida para canalizar el ahorro hacia la producción y el consumo a gran escala.