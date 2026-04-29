Para el presidente del Banco Central, lo peor de la morosidad en los créditos ya pasó y el sistema «se está saneando»

En la apertura de la segunda jornada de ExpoEFI, la conferencia financiera que reúne a funcionarios, analistas y empresarios, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó esta mañana que el aumento de la morosidad bancaria «se está saneando».

De este modo, el funcionario minimizó el reciente incremento de la morosidad, que según datos del propio Banco Central alcanzó en febrero un 11% en la deuda de las familias.

Bausili aseguró: «Los bancos ya vieron el pico de la morosidad, por lo que el sistema financiero se está saneando. Hay indicios alentadores en los datos de marzo y abril que indican que el impacto de la mora está perdiendo peso».

El presidente del ente monetario agregó que “aparecen señales positivas en la recuperación del crédito. El nivel de deterioro en las carteras se desacelera y la información preliminar de marzo y abril muestra mejoras adicionales”.

Durante su discurso, Bausili destacó el rol de las entidades bancarias: “Los bancos tuvieron que reconstruir sus sistemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le prestaba el dinero. Cuando volvió el crédito, apareció la mora”.

También mencionó la situación de los tomadores: “Para el deudor, la inflación se encargaba de licuar las últimas cuotas del crédito en pesos. Ya no es más así”, en referencia a que la baja inflación reduce el efecto de “licuación” sobre las deudas que predominó en años anteriores.

Asimismo, calificó el aumento de la inflación, que subió 3,4% en marzo y acumula 9,1% en el primer trimestre, como un “shock temporal”.

“Entre los aspectos negativos, es claro que el índice de precios aumentó más de lo deseado y, en general, podría decirse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es transitorio”, explicó.

Bausili agregó: “Hubo un salto de precios como consecuencia de la caída de la demanda de dinero del año pasado, combinado con algunos cambios en precios relativos. Las expectativas de mercado permanecen bien ancladas y también señalan un proceso desinflacionario hacia adelante”.

Respecto a la variación en el precio de la carne, señaló que “desde noviembre del año pasado muestra aumentos significativos mes a mes, pero las mediciones de alta frecuencia indican que en abril esa tendencia podría haberse revertido”, en línea con datos de consultoras que siguen semanalmente la evolución de la inflación.

El presidente del Banco Central adelantó que la política monetaria continuará enfocada en reducir la inflación «a niveles internacionales».

“La política cambiaria está fuera de discusión y se abre una ventana para la remonetización”, sostuvo Bausili durante su exposición. Además, indicó que en lo que va de 2026 el Banco Central ha adquirido unos 6.900 millones de dólares, lo que permite avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el tema.

En relación con el tipo de cambio, destacó que no se ha trasladado a precios el impacto de los movimientos recientes del dólar. “Es importante subrayar que los cambios en el tipo de cambio, que en el último año experimentó modificaciones en el régimen –con la salida del cepo, la flotación entre bandas, las elecciones y un shock geopolítico– no tuvieron impacto sobre los precios de los bienes. Esto es un hito muy importante para una economía tan bimonetaria como la nuestra”, afirmó.

Bausili también hizo referencia al shock dolarizador previo a las elecciones del año pasado, señalando que “puso a prueba el programa económico y al mismo tiempo lo validó”, ya que evidenció que cuenta con “fundamentos genuinamente sólidos”.

“Nuestro sistema bancario es muy robusto. Tiene un nivel de capital tres veces superior al exigido por las normas internacionales, y el crédito sigue siendo muy bajo a nivel país. Lo importante es que volvemos a estar en condiciones para que el crédito retome su senda de crecimiento”, enfatizó.

Pese a que el dólar repuntó en varias jornadas y hubo mayor demanda en el mercado cambiario, el presidente del Banco Central sostuvo que “las coberturas cambiarias se están desarmando” y aseguró que “postergar decisiones de inversión por incertidumbre quedó en el pasado”.

“El crédito en dólares ya retomó su dinámica, con un aumento de 4.000 millones de dólares en lo que va del año. Esto representa un crecimiento del 20% del stock en cuatro meses. En conclusión, nuestra dirección está definida. Nuestro objetivo final es, claramente, una economía estable que crezca con previsibilidad. Para lograrlo, sostendremos el equilibrio fiscal, fortaleceremos el balance del Banco Central, anclado en reservas, y continuaremos avanzando hacia una economía menos regulada y más libre”, concluyó Bausili.