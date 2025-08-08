Para competir en octubre, en Chaco la alianza oficialista se llamará «La Libertad Avanza»

8 de agosto de 2025 Lectores: 4

El partido La Libertad Avanza anunció un entendimiento con el gobierno provincial del Chaco para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre bajo su nombre original. A diferencia de los comicios de mayo, la alianza incluirá al PRO, Bases y Principios, Acción Chaqueña y la UCR.

Según un comunicado oficial difundido hace instantes, el espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei confirmó que la coalición adoptará el nombre La Libertad Avanza, dejando atrás la denominación Chaco Puede + LLA utilizada en elecciones anteriores. Esta vez, la alianza sumará más fuerzas políticas, incluyendo al PRO, Bases y Principios, Acción Chaqueña y nuevamente a la UCR.

Desde el partido libertario destacaron el rol del gobernador Leandro Zdero, al señalar que «ha sabido administrar con responsabilidad en un contexto complejo, priorizando el orden de las cuentas públicas, el combate contra la corrupción y la recuperación del tejido productivo local».

Asimismo, remarcaron que la sintonía entre Nación y Provincia es vista como una oportunidad histórica para consolidar un «cambio de época». También expresaron que «la alianza es una señal de madurez política y sentido de responsabilidad frente al momento histórico que vive la Argentina».

El próximo 26 de octubre se renovarán cuatro bancas de diputados nacionales y tres de diputados provinciales por el Chaco. Los partidos y frentes que participen deberán presentar sus candidaturas antes del 17 de agosto.