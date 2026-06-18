Papa León XIV visitará Perú en noviembre y crece expectativa por Argentina

El papa León XIV visitará América Latina antes de fin de año. El presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó oficialmente que el Sumo Pontífice realizará una histórica visita apostólica a su país durante la primera quincena de noviembre. Se prevé que su arribo sea el martes 10 de ese mes y que la gira dure entre ocho y diez días.

La noticia fue dada a conocer tras una audiencia privada que el mandatario peruano mantuvo con el papa en el Vaticano. León XIV ratificó un itinerario que, hasta el momento, incluye cinco ciudades clave: Lima, Piura, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, combinando grandes centros urbanos con zonas de la Amazonia y el altiplano.

Aunque la Santa Sede aún no ha confirmado el calendario definitivo, las autoridades peruanas ya comenzaron con el despliegue logístico y seguridad para la visita. Uno de los puntos destacados será la escala en Chiclayo, desde donde se planea trasladar al pontífice en helicóptero hacia las zonas rurales de Incahuasi y Cañaris, para un encuentro directo con las comunidades quechuahablantes.

Además, está previsto que se celebre una misa multitudinaria en un predio de 3,000 hectáreas ubicado en las pampas de Reque, en el norte del país, la cual promete ser la cita más masiva del viaje. Desde el gobierno peruano no descartan la posibilidad de agregar destinos adicionales como Puno e Iquitos tras las evaluaciones de la comitiva de seguridad del Vaticano.

Mientras tanto, crece la expectativa en Argentina por una posible visita del papa León XIV. El presidente argentino, Javier Milei, ha manifestado su entusiasmo ante esta posibilidad. En ese sentido, el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al pontífice hace un par de meses la carta de invitación oficial, trámite que habitualmente realiza el embajador ante la Santa Sede. Incluso, Milei publicó recientemente un tuit en el que “anticipa” la visita antes de fin de año, generando sorpresa en la Secretaría de Estado del Vaticano, que es el órgano oficial encargado de anunciar los viajes papales.

Sin embargo, el entusiasmo de Milei contrasta con las profundas diferencias que mantiene con la doctrina católica, y en particular con los posicionamientos de los últimos pontífices. Sus discrepancias se evidencian claramente en la doctrina social de la Iglesia, especialmente en su rechazo al concepto de justicia social, aunque coincida en la condena del aborto. Estas diferencias fueron más notorias durante el papado de Francisco, a quien Milei llegó a calificar de “comunista”.

Recientemente, Milei añadió un nuevo punto de discrepancia: su postura frente a la inteligencia artificial (IA). En un artículo publicado en el Financial Times, expresó su oposición a la regulación de la IA, defendiendo que el país debe convertirse en un polo de innovación tecnológica con mínima intervención estatal. Allí afirma su compromiso de permitir el desarrollo libre de esta tecnología, sin la “mano mortal” de regulaciones prematuras y mal entendidas.

Por su parte, el papa León XIV abordó el tema en su primera encíclica, Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad), donde aboga por una regulación adecuada de la inteligencia artificial. El pontífice sostiene que es necesario adoptar instrumentos normativos que salvaguarden la justicia y mitiguen los efectos negativos del poder tecnológico, pero aclara que la cuestión va más allá de la regulación e incluye aspectos como la educación.

León XIV reconoce tanto los beneficios como los riesgos de la tecnología: “La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa Común, pero también puede dividir, descartar y generar nuevas injusticias. En sí misma no es una solución ni un mal, pero no es neutral, porque refleja a quienes la conciben, financian, regulan y utilizan”. En este sentido, celebra los avances tecnológicos pero alerta sobre el peligro de la deshumanización.