Pánico en un boliche de La Rioja: una falla eléctrica generó un feroz incendio en un local repleto de jóvenes

Un desperfecto eléctrico en una luz generó pánico y caos en un boliche de La Rioja. Se incendió el techo y tuvieron que evacuar de urgencia un lugar que estaba repleto de jóvenes. El fuego fue sofocado por los bomberos, y no hubo víctimas de milagro. El incidente y dramatismo vivido quedó registrado por los chicos que estaban en el lugar con sus celulares.

El siniestro ocurrió en el boliche Space, ubicado sobre la Ruta Nacional 38 en La Rioja. Fue durante la madrugada de domingo, previo a las 2. Allí, un cortocircuito en una parrilla de luces ubicada sobre el escenario generó el incendio en el techo del lugar.

Lo que puede verse en una de las filmaciones realizada por el celular de una de las personas presente muestran cómo los chispazos en las luces dan inicio al fuego que desató el incendio. De hecho, llama la atención la rapidez con la que las llamas toman el techo del lugar.

Las columnas de humo esparcidas por la combustión provocada por las llamas tomaron el lugar y se generó una estampida: hubo corridas, gritos, y mucha desesperación por salir. Con cientos de jóvenes en la calle, los bomberos llegaron al lugar y tras algunas horas de trabajo lograron sofocar el incendio.

Desde el local se informó que el desperfecto se debió a «una falla eléctrica» y que se actuó de acuerdo al protocolo de emergencia. «La evacuación se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes ni personas heridas, completándose en un tiempo récord de 1 minuto y 40 segundos”, dijeron a través de un comunicado.

Y resaltaron que «pese al caos al pánico inicial generalizado», la situación «se mantuvo controlada y alejada de cualquier tipo de peligrosidad». «Con el objetivo de garantizar la máxima seguridad en cada una de nuestras presentaciones, se resolvió evacuar al público y reprogramar la fecha del evento”, informaron.

El contrapunto es de varios padres de los jóvenes que piden que cierren definitivamente el lugar. Así lo confirmaron efectivo de la Comisaría 6ta, quienes indicaron que luego del incidente hubo una decena de denuncias sobre el lugar bailable.

De hecho, tras el incidente, la disco Space fue clausurada por la Policía. Mientras tanto, la investigación continúa. Oficialmente no se informó qué fue lo que provocó el incendio.

D.D.