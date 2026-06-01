PAMI lanzó una advertencia urgente para jubilados por cobros médicos irregulares

El organismo indicó que los afiliados no necesitan realizar pagos extra para recibir prestaciones médicas cubiertas por la obra social.

PAMI volvió a alertar a jubilados y pensionados por los cobros indebidos detectados en consultorios, clínicas y centros médicos adheridos al sistema. El organismo recordó que las prestaciones incluidas dentro de la cobertura oficial no deben tener cargos adicionales ni pagos complementarios exigidos directamente a los afiliados.

La advertencia apareció luego de reiteradas denuncias vinculadas con pedidos de dinero para acceder a consultas, estudios y prácticas médicas contempladas dentro de la cartilla oficial. PAMI indicó que los afiliados solamente deben presentar la credencial vigente y el DNI para recibir atención médica dentro del sistema.

El organismo también remarcó que los prestadores adheridos aceptan condiciones contractuales específicas que impiden cobrar diferencias arancelarias por servicios cubiertos. PAMI sostuvo que ninguna clínica, sanatorio o profesional médico adherido puede solicitar pagos directos por prestaciones incluidas dentro de la cobertura oficial.

Distintas asociaciones de jubilados venían alertando sobre situaciones similares en diferentes regiones del país durante los últimos meses. Muchos reclamos estuvieron relacionados con pedidos de dinero para acceder a turnos médicos, estudios clínicos o consultas incluidas dentro de la cartilla oficial. PAMI recordó además que todas las credenciales vigentes permiten acceder a la atención médica contemplada dentro del sistema.

Cuáles son las prestaciones de PAMI que no deben cobrarse aparte

PAMI explicó que las prestaciones incluidas dentro de la cobertura oficial ya cuentan con financiamiento mediante convenios firmados con clínicas, sanatorios, médicos y centros de diagnóstico. Los afiliados no deben pagar montos adicionales por servicios contemplados dentro de la cartilla médica oficial.

La medida alcanza a las siguientes prestaciones:

consultas médicas

estudios de diagnóstico

atención ambulatoria

prácticas clínicas

prestaciones especializadas

atención odontológica incluida en cobertura

turnos médicos otorgados dentro del sistema

PAMI aclaró además que tampoco corresponde exigir bonos contribución, plus médicos ni cargos administrativos vinculados con atención médica cubierta por el organismo. El instituto remarcó que los prestadores adheridos no pueden modificar unilateralmente valores ni aplicar diferencias arancelarias por servicios ya financiados mediante convenios oficiales.

El sistema de cobertura médica actual incluye atención clínica, especialidades médicas, internaciones, medicamentos, programas preventivos, rehabilitación, asistencia domiciliaria y diagnóstico por imágenes. PAMI también mantiene programas con descuentos parciales y cobertura total de medicamentos para afiliados que cumplen determinados requisitos económicos y sanitarios.

Muchos jubilados dependen exclusivamente de sus haberes previsionales para afrontar gastos vinculados con tratamientos médicos y medicamentos. Por ese motivo, el organismo insistió en la importancia de denunciar cualquier irregularidad relacionada con cobros indebidos dentro del sistema.

PAMI también señaló que los afiliados deben verificar previamente si el profesional o centro médico integra efectivamente la cartilla oficial habilitada. Algunas situaciones aparecen cuando los pacientes concurren a prestadores no incorporados formalmente al sistema.

Cómo denunciar cobros indebidos y qué recomienda PAMI

PAMI pidió a los afiliados denunciar inmediatamente cualquier irregularidad relacionada con pedidos de dinero no autorizados. El organismo confirmó que existen distintos canales oficiales habilitados para efectuar reclamos y denuncias.

Los jubilados y pensionados pueden informar situaciones indebidas mediante:

línea telefónica 138 PAMI Escucha

delegaciones presenciales

canales digitales oficiales

sitio web institucional

aplicación móvil del organismo

PAMI recomendó conservar comprobantes, órdenes médicas, mensajes y cualquier documentación relacionada con el cobro denunciado. Esa información puede ser requerida durante las investigaciones administrativas realizadas por el organismo. El instituto informó además que mantiene auditorías periódicas para detectar irregularidades vinculadas con prestaciones médicas, atención sanitaria y facturación dentro del sistema. Los controles apuntan a supervisar el cumplimiento de las condiciones acordadas entre PAMI y los prestadores adheridos.

La reiteración de denuncias por cobros adicionales fue uno de los principales motivos detrás del nuevo comunicado difundido por el organismo. En distintos puntos del país, jubilados reportaron pedidos de dinero para acceder a consultas o completar trámites médicos incluidos dentro de la cobertura oficial.