PAMI aclara su situación financiera y confirma la normalización de pagos

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, aclaró la situación financiera del Instituto y aseguró que ya se encuentra en marcha un proceso de normalización de pagos, tras la acumulación de una deuda puntual en los últimos meses.

Leguízamo desmintió que PAMI esté en crisis y explicó que la mayoría de los reclamos de los prestadores corresponden a deudas corrientes de pocas semanas, propias del funcionamiento habitual del sistema. Destacó asimismo que “al 31 de marzo, los vencimientos que teníamos han sido pagados”.

En relación con el paro, el director recordó que no hubo adhesión por parte de los médicos de cabecera, y señaló que la implementación de la cápita unificada responde a una demanda que los propios prestadores de salud han planteado desde hace tiempo. Además, enfatizó que “los médicos de cabecera están al día; nunca se dejó de pagarles”.

Por último, Leguízamo subrayó que “la continuidad de las prestaciones estuvo garantizada en todo momento”. Afirmó que el nivel de conflicto fue bajo en la práctica y no refleja la realidad del sistema.

Desde PAMI señalaron que el enfoque actual está en ordenar, regularizar y brindar previsibilidad. Leguízamo concluyó que “esta gestión de PAMI audita”, lo que fortalece la administración de una institución que prioriza la atención a más de cinco millones de afiliados en todo el país.