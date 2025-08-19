Palestina dirá presente por primera vez en Miss Universo: quién es Nadine Ayoub

Nadeen Ayoub se convertirá en la primera Miss Palestina en competir en Miss Universo, el certamen internacional de belleza, que este año tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia.

Su participación es un hito histórico para el país y se produce en un contexto de fuerte tensión con Israel en Gaza, luego del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Quién es Nadine Ayoub, la palestina que participará en Miss Universo 2025

Nadine Ayoub creció entre Palestina, Estados Unidos y Canadá y en la actualidad vive entre Dubai y Ramallah en Cisjordania.

Es defensora de los derechos de la mujer y se dedica a recaudar fondos para apoyar a niños de escasos recursos y para la asistencia médica de su país natal.

«Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a todas las mujeres y niños palestinos cuya fuerza el mundo necesita ver», escribió en sus redes sociales junto al video que anuncia su participación en el certamen internacional.

«Usar esta banda no es solo un honor… es una promesa, un voto de llevar las historias de una nación que no se puede romper, los sueños de nuestras hijas, la dignidad de nuestras madres y la voz de una patria siguen viva en cada corazón palestino. Llevo a Palestina conmigo en cada mirada, cada palabra y cada paso», afirmó la joven de 27 años que debutará en Miss Universo 2025.

Fue coronada Miss Palestina en 2022 y participó en el certamen de belleza Miss Tierra 2022 en Filipinas. Durante el concurso, Ayoub se posicionó entre las cinco finalistas y obtuvo el título de «Reina del agua».

Además de su trayectoria en los certámenes de belleza, Ayoub es la fundadora de Olive Green Academy, un proyecto ambiental que busca combinar la sostenibilidad con la inteligencia artificial. También estudió psicología y es coach de fitness y consultora nutricional.

En su cuenta de Instagram, plataforma en la que tiene más de un millón de seguidores, comparte publicaciones sobre su trabajo social junto a mujeres y niños, visibiliza sobre la situación de los palestinos y además muestra su pasión por la equitación.

Nadine Ayoub comparte su pasión por lo caballos a través de sus redes sociales. Foto: @nadeen.m.ayoub.

«Nuestros programas se dedican a empoderar y capacitar a jóvenes palestinas para que se conviertan en líderes filantrópicas y de sostenibilidad en sus comunidades. Financiamos y apoyamos pequeñas empresas de mujeres, brindamos acceso a educación de calidad e invertimos en programas de asistencia médica para hospitales y centros médicos», explica el sitio web oficial de la Organización Miss Palestina.

«Al fomentar el liderazgo, la innovación y la autosuficiencia, buscamos construir un futuro de equidad y prosperidad donde cada niña y mujer pueda prosperar y desarrollar su comunidad», finaliza la presentación sobre la organización.