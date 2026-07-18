Pablo Quirno: «La Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un actor insustituible en la geopolítica de los alimentos»

Este viernes se desarrolló la Jornada de Carnes y Granos en el marco de la Exposición Rural de Palermo, cuyo cierre estuvo a cargo de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Durante su intervención, destacó el rol estratégico del agro argentino como motor del desarrollo económico y herramienta clave para la inserción internacional, en un contexto mundial donde la seguridad alimentaria cobra creciente relevancia.

Quirno afirmó que la agroindustria nacional «puede convertirse en una de las principales fuentes de prosperidad nacional y, al mismo tiempo, en un instrumento de influencia internacional». Señaló que Argentina cuenta con productores, tecnología, recursos naturales y capacidades técnicas que le permiten abastecer alimentos de calidad a gran parte del mundo.

El ministro subrayó que las políticas impulsadas por el Gobierno buscan generar las condiciones para que el sector despliegue todo su potencial. Como ejemplo, destacó que la campaña agrícola 2025/26 alcanzó una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas, las exportaciones agroindustriales en 2025 superaron los 52.000 millones de dólares y que en los primeros cinco meses de este año el volumen exportado registró el nivel más alto de la última década.

Además, resaltó el desempeño de la cadena cárnica, integrada por más de 130.000 productores en todo el país. Señaló que las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un récord de 3.700 millones de dólares en 2025 y que entre enero y mayo de 2026 aumentaron un 46% en divisas, con Estados Unidos consolidándose como el segundo destino y la Cuota Hilton nuevamente completada.

En materia económica, afirmó que el Gobierno avanzó en la eliminación de restricciones y en la reducción de la carga sobre los productores, destacando la baja sostenida de los derechos de exportación para granos y carnes como parte de una estrategia orientada a mejorar la competitividad del sector. «El productor vuelve a decidir con mayor libertad sobre su capital y su posicionamiento comercial», expresó.

Quirno también puso énfasis en la inserción internacional de la producción argentina, destacando los avances en los acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, con la EFTA y con Singapur, además de las negociaciones abiertas con Japón, Vietnam e India, mercados que consideró claves para el crecimiento de las exportaciones agroindustriales.

Asimismo, valoró el trabajo diplomático para defender los intereses del sector, mencionando la reciente gestión ante la Unión Europea para evitar que la soja argentina fuera catalogada como un cultivo de alto riesgo ambiental, medida que, aseguró, fue revertida gracias a la presentación de evidencia científica.

Al concluir su discurso, planteó que la creciente demanda global de proteínas y alimentos seguros representa una oportunidad histórica para Argentina. «La Argentina tiene la oportunidad de posicionarse como un actor insustituible en la geopolítica de los alimentos», afirmó, y convocó al sector privado a aprovechar este escenario internacional con el respaldo de una política exterior orientada a abrir mercados y proteger la producción nacional.