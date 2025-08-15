Otro revés para Claudio Contardi: le rechazaron la prisión domiciliaria

El habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi (57) fue rechazado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana, por lo que el ex marido de Julieta Prandi (44) continuará detenido en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero, en La Plata.

Fernando Sicilia, flamante defensor de Contardi, presentó el pedido de libertad o prisión domiciliaria a las pocas horas de que el empresario gastronómico fuera condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual agravado de su ex pareja y madre de dos de sus hijos.

Según indicó el fallo de los jueces de la Cámara, la condena dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Campana “no puede sostenerse que la orden sea ilegal y sin que se advierta que la misma resulte manifiestamente arbitraria, encontrándose además aún vigente el plazo para impugnarla”.

El abogado defensor presentó este jueces un escrito de 10 páginas -al que tuvo acceso Clarín-, en el cual manifestó entre sus principales argumentos que la condena no está firme y Contardi fue padre recientemente.

«No existían motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno. Tampoco ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante, siendo el temor alegado, totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso», señaló el abogado y agregó que «nunca representó ni representará una amenaza para la denunciante ni para sus cercanos».

Es que, en sus últimas palabras antes del veredicto, Prandi responsabilizó a los jueces de que si algo le pasaba a ella o a sus hijos al no ordenar en ese momento la detención de Contardi. «Él no se va a manchar las manos, no tiene ni amigos. Puede hacer cualquier cosa», afirmó la víctima.

Por su parte, Sicilia hizo referencia a la situación del empresario como padre de una beba de apenas tres semanas de vida y a que su pareja y madre de la niña «está pasando por una fuerte depresión».

«Pido que los magistrados en este caso también utilicen la perspectiva de género y los derechos de niños, niñas y adolescentes», subrayó el defensor.

El caso

Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por hechos cometidos entre 2015 y 2018 contra su entonces esposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.

El tribunal, en su sentencia, pidió que a Contardi le extraigan muestras para incluirlas en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).

Prandi y Contardi estaban casados desde 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de Julieta fue realizada el 13 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia en la localidad de Martínez por hechos que ocurrieron durante el matrimonio.