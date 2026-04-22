Otro histórico reclamo de CAME se concretó: 10,5% de IVA en tarifas de riego agroindustrial

En distintas provincias del país, distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica informaron a los usuarios los trámites a realizar para poder aplicar la nueva alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10,5% al consumo de energía eléctrica.

“El beneficio más destacable de esta modificación impositiva es que otorga una mayor liquidez mensual a las empresas, con un significativo ahorro financiero en actividades agropecuarias con producciones anuales y/o bianuales”, aseguró el director del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez.

La energía es un insumo crítico en la agroindustria, sobre todo en las producciones electrointensivas. En la olivicultura, por ejemplo, tiene una incidencia estimada del 25% en la estructura de costos fijos. “Desde CAME celebramos este logro, fruto de más de una década de gestión comprometida con la mejora de la rentabilidad y competitividad de los productores pymes agropecuarios. El próximo paso será obtener incentivos para reconvertirnos a renovables”, agregó Rodríguez.

Si bien la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 había dado respuesta a uno de los reclamos históricos de los regantes electrodependientes nucleados en el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reduciendo la alícuota del IVA del 27% al 10,5%, los productores estaban a la espera de su implementación.