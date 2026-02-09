Otro escándalo en una fiesta nacional: una presentadora leyó un cartel con un insulto hacia Javier Milei

Las fiestas populares que durante el verano se llevan adelante en todo el país se vieron atravesadas este 2026 por diversos debates en torno a la mezcla entre la política y la música. Esta vez, la discusión se trasladó a Entre Ríos, donde la presentadora de la Fiesta Nacional del Mate leyó a vivo voz un mensaje destinado a Javier Milei que contenía un insulto.

La protagonista de la historia es la periodista Sonia Fernández, quien tenía a su cargo la conducción del evento. La escena ocurrió este sábado a la noche, en un momento en que la locutora interactuaba con el público y se dispuso a leer los carteles que muchos de los presentes habían llevado.

Mientras recorría con la vista al auditorio, la conductora del festival se detuvo y mostró una actitud dubitativa. “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo», dijo.

Después de la duda inicial, les preguntó a los asistentes qué hacer y sugirió, en tono irónico, qué podría suceder en caso de que leyera la pancarta en cuestión. «¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables», agregó y recibió una contundente respuesta de parte de una compañera suya, que también estaba en el escenario.

«Sos comunicadora, Sonia», le recordaron y le dieron pie a que contara en voz alta el texto que había llamado su atención.

¡Gracias Lali!

Dicen que el que toma el último mate se casa, yo me caso con la FNDM

Ya estamos en la última cebada, los abrazos que se estiran un poquito más, la gente que se va, las luces que se apagan, el mate que ya se lavó.

Esto fue la Fiesta Nacional del Mate pic.twitter.com/dODQbNtJJe

— fiestadelmate.parana (@fiestadelmate_) February 8, 2026

Finalmente, miró el cartel una vez más y –a pedido de un sector del público- leyó. «Milei, la con… de tu madre», reprodujo. “Peró mirá las cosas que me hacen hacer, mirá las cosas que me hacen decir… Ay, Dios, se nos descontroló todo”, siguió.

“¿En qué nos metimos, che?”, se preguntó en tono irónico la joven que había alentado a que hiciera la lectura. En tanto, la reacción del público fue variada, ya que mientras algunos emitieron sonidos de desaprobación, otros aplaudieron en señal de respaldo. Cabe destacar que este sábado una de las cantantes que subió al escenario fue Lali Espósito, una referente del anti-mileismo.

Este episodio se suma a la seguidilla registrada en los tradicionales festivales de Córdoba. En primer lugar, con la aparición y posterior actuación de Milei junto con el Chaqueño Palavecino durante su show en Jesús María. La situación derivó en un debate respecto a dirimir cuestiones políticas en escenarios como esos.

Luego, las controversias se trasladaron al Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde la cantante y compositora Luciana Jury fue abucheada por utilizar lenguaje inclusivo y por hacer comentarios en contra del gobierno de Mauricio Macri y de Javier Milei. Incluso, rechazaron que siguiera actuando cuando se ofreció a cantar «una más».

Quién es Sonia Fernández

Sonia Fernández es licenciada en Comunicación Social y es una figura reconocida en el ámbito de los medios periodísticos de Entre Ríos y, en particular, de Paraná, la ciudad donde vive hace cuatro décadas.

Su imagen, señala El Diario de Paraná, “está asociada a las noticias, a la información” que transmite todos los días a través de la pantalla de Canal 9 desde hace ya 40 años.

“Su vocación por el periodismo se despertó mientras cursaba la escuela primaria, donde realizaba un diario y participaba de los actos”, cuenta el mismo medio, que definió como “la dama de las noticias” a la comunicadora de la polémica ocurrida este sábado en la Fiesta Nacional del Mate.

BPO