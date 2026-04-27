Otro efecto del boom de la IA: cinco dispositivos clave, frenados por la crisis global de memorias

El mercado global de hardware enfrenta una desaceleración que rompe con los patrones habituales. El aumento sostenido en los precios de la memoria DRAM (velocidad y multitarea) y NAND (almacenamiento) altera costos y planificación. Esta caída no responde a una falta de demanda, sino a una distorsión en la oferta, en un contexto donde la infraestructura de la inteligencia artificial (IA) concentra y absorbe los principales recursos del mercado.

Este desequilibrio provocó que varios desarrollos programados para los próximos meses se postergaran o cancelaran, reflejando un estancamiento poco común en el ritmo de lanzamientos. A continuación, se detallan los cinco proyectos más afectados por la crisis de componentes.

La DRAM y la NAND Flash son piezas esenciales en la experiencia del consumidor minorista, pero su producción a gran escala dejó de ser viable en términos de costos. En muchos dispositivos, el valor de estas memorias representa casi la mitad del precio de fabricación, superando incluso al procesador o la pantalla.

Lejos de ser una variación temporal, este cambio responde a factores estructurales. El despliegue de sistemas vinculados a la IA concentra recursos industriales y desplaza la producción hacia centros de datos, relegando el mercado doméstico. La memoria pasó de ser ilimitada a crítica, con efectos que afectan desde smartphones y consolas hasta computadoras y televisores.

En el último trimestre de 2025, el costo de la memoria aumentó un 50%, según Counterpoint Research, rompiendo todos los registros previos. En 2026, la tendencia continuó: en los primeros meses se registró otro salto del 50% y se proyecta un incremento adicional del 20% hacia mediados de año, consolidando una escalada sostenida que pone en jaque la viabilidad comercial de múltiples dispositivos tecnológicos.

Los más afectados son aquellos aparatos con precios inferiores a los 100 dólares. Analistas de IDC calificaron este segmento como “permanentemente inviable” ante el fuerte incremento. Para 2026, cerca de 171 millones de equipos de ultra bajo costo fueron cancelados o retirados del mercado, ya que la memoria representa más del 50% del valor total de cada unidad.

El impacto no se limita a los segmentos accesibles, también afecta a la gama alta. Entre los dispositivos afectados figuran el iPhone Flip, los Apple Vision Pro 2, la PlayStation 6, el Xiaomi 17 Pro Max, el Meta Quest Pro y la Valve Steam Machine. Entre retrasos, rediseños y ajustes, se evidencia un cambio de ciclo: la innovación dejó de definirse solo por la ambición técnica y ahora depende de la disponibilidad real de insumos.

**iPhone Flip**

Este teléfono representa el intento de Apple por ingresar al competitivo mercado de los plegables, dominado por marcas asiáticas y con proyecciones de crecimiento del 20%. Sin embargo, el proyecto se ralentizó debido al costo de los componentes, mientras se busca evitar un precio final que supere incluso los estándares premium.

El problema no es solo el precio, sino dudas internas sobre su viabilidad. Según The Information, John Ternus, probable sucesor de Tim Cook, no quedó convencido con los resultados obtenidos. Esta postura refleja un límite menos visible: el plegable dejó de ser un desafío de diseño para depender de recursos que ya no acompañan el ritmo de innovación.

El Apple Vision Pro 2 enfrenta una situación similar. Informes de Bloomberg indican que Apple suspendió rediseños ambiciosos y priorizó versiones más accesibles ante una adopción limitada. Paralelamente, la nueva directiva evalúa la continuidad del proyecto sin definiciones claras, en un contexto donde el balance entre hardware intensivo y precio elevado resulta insostenible.

**PlayStation 6**

En 2026, enfrenta un panorama incierto debido al fuerte encarecimiento de los componentes que aumentan su velocidad. Aunque su lanzamiento está previsto para 2027, reportes de Bloomberg e IDC señalan que Sony considera postergar su estreno hasta 2028. El costo de la memoria RAM y el almacenamiento NAND supera el 45% del valor de fabricación, lo que complica la planificación y hace inviable el precio esperado.

Para mitigar el impacto, Sony planea ajustar la arquitectura y el rendimiento objetivo, de modo que se contengan costos sin romper el equilibrio con la generación actual. Este replanteo afecta tanto los tiempos como la propuesta final, evidenciando la dificultad de sostener un balance entre originalidad y renovación en un contexto de costos variables.

**Xiaomi 17 Pro Max**

Las versiones Pro y Pro Max de este modelo anticiparon su época en un contexto donde ya no se premia la innovación como antes. Ambos se lanzarán exclusivamente en China, sin llegar al mercado internacional, a diferencia de otras ediciones de la serie. Esta decisión rompe con la lógica habitual de expansión global y refleja un recorte selectivo en el portafolio más ambicioso.

El principal motivo es el alto costo de la memoria, que supera ampliamente las previsiones y altera la ecuación final. Ejecutivos de Xiaomi indicaron que, en configuraciones altas, el sobrecosto supera los 200 dólares por unidad, en un contexto donde los chips registraron aumentos de hasta 80–90% en 2026.

A esto se suma un factor adicional: en Europa y América Latina la tolerancia a aumentos fue mucho más limitada, lo que redujo la posibilidad de trasladar costos. Así, mantener variantes premium fuera de China dejó de ser viable sin comprometer la competitividad.

**Meta Quest Pro 2**

Este visor fue concebido como una evolución hacia la realidad mixta de alta gama, con mayor resolución, mejor seguimiento y enfoque en productividad. La ambición era competir en el segmento premium con un hardware más potente y