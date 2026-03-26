Otra industria láctea en problemas: denuncian que debe sueldos y la fábrica está totalmente paralizada

La empresa Sudamericana de Lácteos vive momentos acuciantes y de incertidumbre sobre su futuro: debe tres meses de salarios, su única planta se encuentra paralizada desde principio de año y no hay señales o intenciones de que la firma continúe bajo el mando de sus actuales dueños.

Sudamericana de Lácteos, que posee marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, entre otras, emplea a 78 personas, de la cuales la gran mayoría son de la localidad santafesina de Díaz, un pueblo de apenas 2.200 que alberga a la empresa y que se encuentra a solo 25 kilómetros de la planta de Lácteos Verónica de Clason, otra empresa que atraviesa una crisis que parece terminal.

Según comentó a Clarín el secretario general de Atilra Seccional Gálvez, Nicolás Garnero, los problemas de la empresa se agravaron cuando se produjo un cambio de dueños a mediados del año pasado, adquiriendo la firma Sergio Servio, el titular de Lácteos Servio de Villa María. Si bien ya no se pagaban los salarios en tiempo y forma, sí abonaban el sueldo completo, pero durante el segundo semestre de 2025 esto se fue profundizando hasta llegar a enero, cuando ya dejaron de abonarse.

“Les deben a los trabajadores el 75% del sueldo de enero, todo febrero y, próximamente, el de marzo. En el medio hubo dos reuniones en el Ministerio de Trabajo. En una se presentaron, que fue la del 9 de enero, y no hemos tenido ninguna solución al problema. Simplemente aludieron que no había dinero y que estaban buscando alternativas para afrontar la situación”, dijo Garnero.

A esto, Garnero agregó que además se deben cargas sociales, aportes jubilatorios y a la obra social. “Está bastante complicado el tema con respecto a los trabajadores. Sabemos que después también deben a los tamberos y otras cuestiones”, dijo.

Pero el agravante es que la única planta que posee la empresa no está funcionando, sino que se encuentra paralizada desde fines de enero: “no entra un litro de leche,los trabajadores están yendo a trabajar, cumplen su horario y luego se van. Dejo de recibir leche porque desde la empresa dijeron que es mayor el costo que tiene ponerla a producir en su planta que derivarla”, comentó.

“Lo único que queda dentro de la planta, además de la maquinaria y todo, son 20.000 kilos de queso duro”, adujo Genaro.

Según comentaron desde Atilra, en las últimas reuniones que han tenido con la conducción de la empresa, gerentes y abogados, desde la compañía ven una salida de la crisis o dándole el control a los trabajadores con la conformación de una cooperativa o vendiéndola.

“Hoy aparentemente le comunicaron a los trabajadores y a las trabajadoras que habría un posible interesado en querer adquirir la empresa. No sabemos quién es. Dicen que en estos días lo van a estar llevando a la fábrica para que vea y para que ya se sienta a ver el tema, los números, las deudas y todo eso”, aseguró Garnero.

Por lo pronto, el dirigente gremial sostuvo que en el encuentro de hoy le pidieron “que se comprometan, al menos en el día de la fecha, a que hagan algún aporte de sueldo hoy, mañana o pasado, pero que la gente necesita de manera urgente dinero, porque no se puede vivir sin plata”.