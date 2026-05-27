Otra crítica del macrismo a Milei: María Eugenia Vidal dijo que cuidar la economía no implica «mirar para otro lado»

La dirigente del PRO y presidenta de la Fundación Pensar, María Eugenia Vidal, volvió a expresar las diferencias de su partido, fundado por Mauricio Macri, con el Gobierno de Javier Milei, en medio de versiones que apuntan a una posible candidatura del expresidente en 2027. Sus declaraciones se dieron tras una serie de críticas del PRO por la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la presentación de su declaración jurada de bienes.

En un extenso artículo publicado en redes sociales, Vidal cuestionó la postura de Milei de profundizar los ajustes y afirmó no creer que «cuidar la economía implique mirar para otro lado cuando hay familias que sienten que el esfuerzo no alcanza, comerciantes que no llegan, jubilados angustiados o jóvenes que sienten que, incluso haciendo todo bien, el futuro les queda lejísimo».

Bajo el título «¿Para qué existe el PRO?», la exgobernadora citó a Mauricio Macri y sostuvo que el partido “no puede ponerle palos en la rueda al cambio, pero tampoco puede callarse”. Añadió que acompañar el rumbo económico “no significa hacer como si no viéramos el cansancio, la angustia o la incertidumbre que todavía existe en muchísimas familias”.

Vidal explicó que “el peor error” que puede cometer un espacio político no es equivocarse, sino dejar de interpretar el momento histórico, ignorar lo que le pasa a la gente y aferrarse a respuestas antiguas para problemas nuevos. Recordó que el PRO nació “en medio de un cambio cultural enorme” y señaló que hoy “la tecnología vuelve a transformar todo”. Enfatizó que la población está “cansada, decepcionada y agotada emocionalmente después de tantos años de frustraciones” y que “aparece una demanda social mucho más extrema, más impaciente y más enojada”.

Asimismo, la dirigente consideró que en Argentina no solo se debate un programa económico, sino “qué tipo de sociedad queremos ser”. Señaló que a menudo la discusión se plantea como una falsa dicotomía entre priorizar la estabilidad macroeconómica sin desarrollo inclusivo o una economía subsidiada a costa del largo plazo. “Creo que esa es una falsa elección, una simplificación peligrosa que la Argentina ya sufrió demasiadas veces”, afirmó.

Vidal subrayó que no se debe elegir entre orden y sensibilidad, ni entre equilibrio fiscal y empatía. Reiteró que “cuidar la economía no implica mirar para otro lado cuando hay familias que sienten que el esfuerzo no alcanza”. Enfatizó que los cambios profundos no se sostienen solo con bronca y que después de romper inercia “hay que construir, y construir es infinitamente más difícil”.

Agregó que acompañar el rumbo económico cuando se cree correcto “no significa dejar de mirar lo que pasa en la vida cotidiana” ni ignorar “el cansancio, la angustia o la incertidumbre que todavía existe en muchísimas familias”. Aclaró que señalar estas dificultades “no es traicionar el cambio”, sino tratar de que sea sostenible y que no rompa el vínculo entre la sociedad y la esperanza de un futuro mejor.

Estas críticas se suman a las expresadas en días recientes por la legisladora porteña y vocera de Jorge Macri, Laura Alonso, quien sostuvo que “la sociedad espera que el jefe de Gabinete dé explicaciones en la Justicia” en relación con la demora en presentar su declaración jurada de bienes. En la misma línea, Jorge Macri afirmó que “es bueno que las dudas se despejen”.

El PRO ya había expresado esta postura en un comunicado del 10 de mayo, en el que advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir todo, mucho menos aplaudir lo que está mal”. El diputado Fernando de Andreis había calificado a Adorni como “un obstáculo para la Argentina que viene llevando a cabo el presidente Milei”. Patricia Bullrich, exreferente del espacio, también resaltó la importancia de que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, afirmando que la rapidez en aclararlo es fundamental para el país y para el proyecto.

Además, De Andreis declaró que “lo mejor para la Argentina sería que Macri fuera el próximo presidente”, instalando la posibilidad de una candidatura del expresidente. Al respecto, Milei respondió que “nos tenemos que dedicar a gobernar” y que la reelección dependerá de hacer un buen gobierno, evitando confrontaciones públicas con Macri. La relación entre ambos se deterioró tras una cena en Olivos a principios de noviembre, cuando Macri objetó la designación de Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.